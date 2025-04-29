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    特別條例草案 1500億強化海域監偵 造新巡防艦艇抗中侵擾

    行政院長卓榮泰昨前往立法院拜會朝野各黨團，呼籲支持規模4100億元的強化安全韌性特別條例草案。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰昨前往立法院拜會朝野各黨團，呼籲支持規模4100億元的強化安全韌性特別條例草案。（記者方賓照攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院拜會朝野黨團，說明四一○○億元的強化安全韌性特別條例草案，其中對於一五○○億元的強化韌性，行政院指出，規劃新建巡防艦艇，強化台灣海域監偵，並新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至廿四浬內之海域立體偵巡能量。

    造各式無人載具 加強立體偵巡

    根據行政院向立法院提出的報告說明，支持產業與安定就業九三○億元、照顧民生一六七○億元、強化韌性一五○○億元。行政院指出，強化韌性包括三面向，分別為強化國土防衛能量、強化台灣海域監偵與提升資通作業環境及設備。

    在強化國土安全能量，行政院說明，包括整建各式庫儲設施，以存放重要軍品、物資及零附件；建立飲用水、供油、供電備援能量；規劃新建巡防艦艇，並強化其勤務執行功能，以提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

    在強化台灣海域監偵面向，包括建構台灣周邊海域安全監測系統，配合各式艦艇，強化對水面細小目標的監控，以達提早預警效果；強化岸海監偵，規劃整合監控範圍不同的情監偵系統，納入AI智慧預警及主動識別等科技；提升立體偵蒐，規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至廿四浬內的海域立體偵巡能量。

    在提升資通作業環境及設備部分，包括建構國軍共同協作平台，整合多重來源資料，提升資料準確度、可運用性及決策效率；擴大雲端服務及整合即時通訊，以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性。

    此外，建構雲端資料中心，強化備援及韌性，確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作；提升資安防護能量，加速導入零信任架構，比照國際資安防護標準，以確保關鍵系統與服務能穩定運行。

    對於支持產業、安定就業與照顧民生部分，行政院廿四日已公布各項目預算編列概況，不過，強化國土韌性尚未公布，政院官員指出，相關預算仍在規劃盤整中，一五○○億元主要編列在國防部與海巡署，涉及資安部分仍以國軍為主，未納入數發部。

    另，卓揆昨也召開行政立法協調會報，聚焦特別條例草案。民進黨團幹事長吳思瑤會後強調，這是為應對國際局勢，呼籲在野黨不管在程序委員會或院會，都能一起支持並儘快排審特別條例。

    行政院長卓榮泰昨前往立法院拜會朝野各黨團，呼籲支持規模4100億元的強化安全韌性特別條例草案。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰昨前往立法院拜會朝野各黨團，呼籲支持規模4100億元的強化安全韌性特別條例草案。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰昨前往立法院拜會朝野各黨團，呼籲支持規模4100億元的強化安全韌性特別條例草案。（記者方賓照攝）

    行政院長卓榮泰昨前往立法院拜會朝野各黨團，呼籲支持規模4100億元的強化安全韌性特別條例草案。（記者方賓照攝）

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