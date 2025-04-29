周萬來缺席司委會》莊瑞雄︰立院作踐自身 立院︰議程逾越法定範疇

立法院秘書長周萬來昨再次缺席司法委員會，民進黨籍召委莊瑞雄（右二）痛批立院作踐自身，踐踏國會問責精神。（記者方賓照攝）

2025/04/29 05:30

司委會再通過譴責周萬來提案

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨邀請立院秘書長周萬來列席，就國會議事空間等議題進行專題報告，並備質詢，周卻再度缺席且未向委員會請假，立法院長韓國瑜更發布新聞稿，替周的未到場背書，委員會召委、民進黨立委莊瑞雄痛批，立院如此作踐自身，踐踏國會問責精神，令人遺憾。在藍白立委均未到場之下，會中再度通過譴責周的臨時提案。立院則反駁說，司法及法制委員會排定的本週各項議程，已逾越法定範疇。

立院指出，院會、八個常設委員會均配置相關幕僚人員，協助立委行使職權並辦理相關行政事項，該等幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，各委員會召委不應用專題報告的議程，邀請幕僚人員列席報告並備質詢，憲法及立法院組織法已將立院院務行政事項及有關立委對職權行使事項予以區隔立法，即足明瞭。

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對此，莊瑞雄表示，本週委員會的專題報告，包括「議事空間與院區治理規劃」、「國會數位化推動進度及資安防護方案」、「違法會議及表決之適法性檢討」，以及「防止立法院成為國安破口」四大議題，具高度公益性，絕非無的放矢。

莊瑞雄也強調，邀請立院秘書長列席專題報告並備質詢，從二○一六年至今早有多次先例，本屆立院包括去年三月廿一日、十月廿八日，都曾邀請秘書長進行專題報告。這些實例證明，秘書長列席備詢並非首創，而是國會監督的重要實踐。周萬來拒絕列席，實質是逃避責任，破壞國會正常運作；而韓國瑜竟帶頭示範最壞標準，形同自貶國會效能。

立法院則表示，幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，這次司法及法制委員會排定的本週各項議程，已逾越法定範疇，故立法院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。

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