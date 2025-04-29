徵文比賽涉統戰書單竟出現中國台灣 教育部：依規定查處

陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」，報名投稿者可獲福建研學資格。（圖截取自章法學會官網）

2025/04/29 05:30

〔記者陳鈺馥、何玉華、林曉雲／台北報導〕中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「二○二五年第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」，報名投稿可獲得福建研學機會，指定書單的內容更出現「中國台灣」。陸委會昨日強調，本案經檢舉，涉違反兩岸條例第卅三條之一，與中方黨政單位之合作行為，已移請教育部查處中。教育部也回應，將依兩岸條例相關規定查處。

與中方合作單位 涉違兩岸條例

民眾向陸委會檢舉，章法學會與中共機構合辦徵文大賽，在官網張貼徵稿啟事，羅列中國指定的書單，提供給台灣學生寫讀後心得，總獎額達一百多名，可獲邀前往福建參加研學行程。

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據主辦單位所列書單，中國挑選作品多為海峽文藝社出版的簡體字書籍，包括「馬江半小時」、「寫給青少年的閩人智慧 我們的家園」、「紅貝殼的秘密」等。

陸委會表示，本案經檢舉，涉及違反兩岸條例第卅三條之一與中方黨政單位之合作行為，已移請主管機關教育部查處中。

陸委會指出，暑假將至，中共將持續藉由招攬我青年學生赴中進行統戰活動，政府提醒我師生赴中前應注意相關風險，對中方主動邀約應提高警覺，如全額免費、落地接待、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合中方宣傳，落入統戰陷阱。

成功大學政治系教授洪敬富受訪分析，從中共所開書單有「穿越萬年看福建」、「我們的家園」等作品，其實是拐一個彎，以徵文比賽做文化統戰，背後是帶有民族、血緣及政治共同家園的概念；洪質疑，中共用這種方式要讓台灣學生潛移默化，以徵文比賽名義發獎金及帶去福建研學，其實是一種變相招待赴中的統戰手法。

另外，北一女國文教師區桂芝轉發徵文活動訊息，也被民眾檢舉。官員說，涉及違反兩岸條例卅三條之一的查處，是針對中華民國章法學會與中共黨政機構合辦徵文大賽，並不是指區的轉發。

區桂枝受訪時表示，通常她收到任何中文徵文比賽都會轉傳給學生，轉發一個有獎金的徵文比賽給學生，「這樣要成什麼罪名」？若說有人檢舉她，陸委會要調查，真是荒謬可笑。

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