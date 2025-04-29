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    坎貝爾：維護台灣和平符合美國利益

    美國前總統拜登任內主管亞洲事務的前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，他擔心在川普時代美中關係出現誤判，並稱維護台灣的和平仍然符合美國的利益。（歐新社資料照）

    美國前總統拜登任內主管亞洲事務的前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，他擔心在川普時代美中關係出現誤判，並稱維護台灣的和平仍然符合美國的利益。（歐新社資料照）

    2025/04/29 05:30

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前總統拜登任內主管亞洲事務的前副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）指出，面對美國和中國的戰略競爭，美國的軍事存在和核嚇阻是美國外交政策最偉大的成就之一，而一九七九年的「台灣關係法」可能是外交政策中最重要的立法領導力，維護台灣的和平仍然符合美國的利益。

    坎貝爾日前接受日本媒體訪問時指出，可能沒有哪兩個國家比美中兩國更彼此互賴，但也沒有哪兩個國家比美中兩國對這種互賴關係感到不舒服。在美國總統川普與中國大打貿易戰、彼此祭出高額關稅之際，坎貝爾指出，美中之間風險加大的原因是，目前華府與北京之間幾乎沒有溝通管道。

    坎貝爾擔心美中兩國之間出現「不經意的誤判」，當務之急是確保「我們不會陷入意外的軍事衝突」，美中關係可能會繼續以「深度競爭」為特徵，但美國任何一屆政府的目標都應該是「使競爭盡可能穩定，盡可能健康」。

    儘管川普利用關稅為手段，促使東京尋求與華府達成協議，但坎貝爾相信，美國已經認識到，美日關係不僅是一種重要的關係，而且是對美國最重要的關係，也是美國推動一系列其他工作的基礎。因此，現在不是日本「退縮」的時候，而是應該參與其中並掌握機會。

    坎貝爾強調美國的軍事存在和核嚇阻的重要性，「我們必須意識到，美國外交政策最偉大的成就之一，就是大多數國家明確接受美國在歐洲和亞洲的延伸嚇阻，我們需要繼續採取措施，不讓各國質疑這個堅定且對維護和平與穩定至關重要的承諾」。

    坎貝爾認為，這也適用於台灣，維護台灣的和平仍然符合美國的利益，「我相信深化和加強我們與台灣的非正式關係，對美國至關重要，我們應該讚揚台灣做為民主參與者和非官方合作夥伴，在太平洋地區、安全和技術領域的諸多事務中所展現的實力」。

    坎貝爾說，北京拒絕排除使用武力的可能性，並在台灣周邊多次舉行軍事演習，遏阻侵略比以往任何時候都更加重要，特別是在台海兩岸，這又回到建立聯盟的問題上，因為中國經濟實力雄厚，比冷戰時期的蘇聯更為強大，「最終，遏制中國的最佳方式，是與合作夥伴一起行動」，但他也擔心美國的關稅和其他措施只會使自己陷入孤立。

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