高市早苗：台日須合作強化供應鏈韌性

日本國會議員高市早苗（左三）率佐藤啓（左起）、黃川田仁志與尾崎正直訪台，她強調台日須合作、建構更強韌的供應鏈。（記者林正堃攝）

2025/04/29 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／台北報導〕日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗眾議員昨率團會見賴清德總統，高市表示，台灣和日本都是島國、面臨相同處境，必須合作、建構更強韌的供應鏈，在國防領域上，聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近國家，將能建構更堅強的網絡，共同維護安全保障，期盼台日雙方持續加強非政府的實質關係，一旦危機發生時，才能共同面對及應處。

日本眾議員高市早苗、黃川田仁志、尾崎正直及參議員佐藤啓、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人，昨前往總統府會見總統。

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賴清德表示，感謝日本政府在重要的國際場合，多次強調台海和平穩定的重要性，日本安倍前首相曾說：「台灣有事，就是日本有事。」其對台灣的支持和情誼，我們一直銘感在心。

賴：盼台日攜手打造非紅供應鏈

賴清德提到，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，希望台日能在半導體、能源及AI科技等領域持續合作，攜手打造「非紅供應鏈」，進一步提升雙邊的經濟韌性與產業競爭力。未來，台灣會努力在國際社會扮演重要角色，期盼在訪賓支持下，早日加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並和日本洽簽經濟夥伴協定（EPA），共同為印太區域的繁榮發展開創新局。

高市早苗表示，訪團議員皆繼承安倍前首相的理念，台灣和日本都是島國，面臨一樣的處境與問題，日本貿易量高度仰賴海運，一旦周邊有事，海上航路受到威脅，將攸關日本的生死存亡，台灣與日本相似，一旦有事，也會面臨糧食及能源安全，甚至供應鏈受到威脅等問題。

談及台日合作，高市早苗說，雙方必須先維護並強化供應鏈韌性，台日在AI與半導體、量子電腦及軍民兩用的產業，加上無人機、新能源技術等領域，都可以合作、建構更強韌的供應鏈。

高市早苗提到，國防領域的合作也至關重要，聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近國家，將能建構更堅強的網絡，共同維護安全保障，期盼台日雙方持續加強非政府的實質關係，包括人員互訪、資訊共享，一旦危機發生時，才能共同面對及應處。

高市早苗廿七日起訪台三日，昨日下午出席由印太戰略智庫舉辦的「二○二五國際政經論壇」，並於晚間在晶華酒店召開訪台記者會。

她於記者會受訪表示，不能給中國侵略台灣的藉口，日本非常願意保持台海和平穩定，在和平的情況下與台灣互相交流、共創繁榮合作。

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