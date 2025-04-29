罷綠涉幽靈連署 檢調搜索國民黨新北、基隆黨部

新北地檢署也對罷免蘇巧慧等立委連署涉造假案，進行第二波搜索，帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容（圖左）等4人，朝偽造文書罪方向偵辦。 （記者董冠怡攝）

2025/04/29 05:30

〔記者吳昇儒、王定傳、俞肇福、董冠怡／綜合報導〕全國大罷免案死亡、冒名連署頻傳，基隆地檢署偵辦民進黨市議員鄭文婷等死亡連署案，昨指揮調查官前往國民黨基隆市黨部、紀文荃等三名罷免領銜人住處搜索約談，另傳喚黨部主委吳國勝等四人到案說明；新北地檢署也針對罷免蘇巧慧等四位民進黨立委連署涉造假案進行第二波搜索，帶回國民黨新北市黨部書記長陳貞容等四人，兩案均朝偽造文書等罪偵辦。

帶回3領銜人、8黨工偵訊

鄭文婷日前指出，國民黨送交罷免她的五○五份提議書，有四十七人已死亡；同黨基隆市議員張之豪也表示，罷免自己的提議書，偽造情事高達卅二件，兩人分別到基隆地檢署告發領銜人涉嫌偽造文書。

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基隆地檢署勾稽比對資料後，昨指揮基隆市調查站前往國民黨基隆市黨部、領銜人紀文荃、游正義及備補領銜人許紹業住所等六處搜查，約談紀、游、許等三人，另帶回黨部主委吳國勝、書記長李銘議、仁愛區黨部主任張金發、黨部一組總幹事蕭壯峰等四人偵訊。據悉，調查官抵達市黨部後，帶走基隆市黨員名冊及小組長名單，釐清幹部與黨工們的聯繫模式。

新北地檢署昨也針對罷免蘇巧慧等四位立委連署涉嫌造假案，展開第二波行動，直奔國民黨新北市黨部及書記長陳貞容、黨務秘書朱蓓儀住處搜索；約談陳、朱及第一波行動中的三重區黨部執行長羅大宇、板橋區黨部書記蔡甘子等四人到案。檢方訊後將朱、羅、蔡等三人請回。

新北、基隆地檢署昨兩地發動搜索，共帶回八名國民黨黨工，釐清是否有造假連署情形，兩案均朝偽造文書等罪漏夜偵辦。

基隆地檢署為偵辦鄭文婷議員等死亡連署案，昨指揮調查官前往國民黨基隆市黨部等地搜索，帶回黨部主委吳國勝、書記長李銘議（圖左）、仁愛區黨部主任張金發等4人到案說明。（記者俞肇福攝）

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