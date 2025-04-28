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    《彰化》彰化三選區二階連署 陸戰登場

    彰化縣民進黨部結合罷團，展開罷免連署及宣講。 （民進黨縣黨部提供）

    彰化縣民進黨部結合罷團，展開罷免連署及宣講。 （民進黨縣黨部提供）

    2025/04/28 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化「謝家」（立委謝衣鳳家族）四二六大動員上凱道，民進黨縣黨部、多位公職人員與罷團志工則在北斗市場、二林鎮鄰里掃街，並設置機動連署站，比照選舉模式全面展開「陸戰」！

    彰化第三選區二階罷免連署已進入倒數階段，民進黨彰縣黨部全力支援，與罷團合力出擊，走入市場、深入街頭，力拚突破第二階段連署門檻。罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，有民進黨的加入，罷團如吃「大補丸」，連署份數迅速增加，這兩天又有很多外地來的志工加入，但還要加緊努力，能不能過關就看本週了。他也呼籲，戶籍在彰化第三選區，但在外地工作、就讀的人，可以就近找連署站，目前各罷團間都有串聯。

    他說，第三選區人口老化，面對藍、白倒行逆施，很多選民都想罷免，只是不知道要去哪裡，這兩天因民進黨、外地志工加入，讓他們開發出很多連署書。

    縣黨部主委楊富鈞表示，從第二階段連署開始到中央黨部啟動「民主連署站」以來，縣黨部已陸續在溪湖、北斗舉辦「人民是頭家」政策說明會，由黨籍立委向鄉親報告立法院藍白亂象，獲熱烈回響，本週也將在二林福林宮舉辦第三場，讓更多民眾瞭解國會亂象及國家面臨的困境。

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