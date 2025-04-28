新北罷團衝刺 宣講理念、車隊繞境

人權工作者李明哲表示，台灣面臨中國意圖武力侵犯，藍營竟質疑民進黨政府挑釁中國，彷彿台灣只能投降。（記者董冠怡攝）

2025/04/28 05:30

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕昨天週日，新北市推動罷免藍委的公民團體，把握機會為二階連署做最後衝刺，發起罷免中和區藍委張智倫、永和區藍委林德福的「雙和罷團」，昨天在中和區四號公園宣講；發起罷免新店區藍委羅明才的「拔羅波」罷團，昨天也在中興陸橋下辦理公民宣講，邀請「鷹爸」徐柏岳等人宣傳罷免理念。

人權工作者李明哲籲響應連署

「雙和罷團」昨天與推動罷免台北市藍委王鴻薇的罷團「山除薇害」合體，「山除薇害」發言人阿美、人權工作者李明哲在中和區四號公園分進合擊，呼籲中、永和選民響應連署，在場民眾高呼「一起當連署超人！大罷免，大成功！」另派出宣傳車及二十多輛機車展開車聚繞境，傳達改變雙和的決心。

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「雙和罷團」統計至四月廿日，張智倫罷免案已收到二萬四千份連署書、林德福罷免案收到二萬份，距離法定最低門檻仍各差四千多份、三千多份，「雙和罷團」表示，持續受理連署，暫定五月十二日送件。

直播主阿美表示，公民發起大罷免絕非撕裂台灣，藍、白在國會佔多數，程序不正義強行通過不利於台灣民主的法案，嚴重影響中央政府運作才引爆人民怒火，如果不大聲表達民意，藍委就會覺得選上可以做滿四年，才一年的時間就把國家搞成這樣，誰知另外三年國防會被弱化、民生預算會被砍到何等程度？

張智倫、林德福 只差3、4千份

李明哲批評說，國民黨罷免綠委出事就推給年輕人，前天的四二六集會只會拚命動員遊覽車和外籍移工，罷免連署作假被法辦，不知反省還反過頭批評賴政府獨裁，該被人民唾棄；他也以自身在中國被關押的經驗怒斥國民黨，台灣面臨中國意圖武力侵犯，藍營竟質疑民進黨政府挑釁中國，彷彿台灣只能投降。

「鷹爸」徐柏岳在新店區「拔羅波」的宣講會表示，守護家園沒有仁慈的道理，大罷免就是要下架舔共的藍委，讓台灣建立長治久安的民主。「拔羅波」發言人琪琪說，已收件二萬五千份連署書，距離送件日僅剩半個月，呼籲民眾積極響應。

雙和罷團發起機車車聚繞境中永和。（記者董冠怡攝）

罷免新北藍委羅明才團體，在中興陸橋下發起公民宣講。（記者陳奕劭攝）

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