出席台中一中校慶 》賴強調3大使命 拚經濟為優先

總統賴清德（左三）與市長盧秀燕（左四）、立法院副院長江啟臣（右三）一起舉杯祝賀（市府提供）

2025/04/28 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統賴清德昨出席台中一中校慶活動表示，身為總統有三項使命，第一項使命是要延續國家生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，第二項是保護全體國人生命財產安全，要追求和平，第三項使命，就是要保護二千三百萬人的飯碗，就是拚經濟。

台中一中昨天在烏日臻愛花園飯店舉行校慶活動，賴總統、中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、黃健豪等人都出席。

請繼續往下閱讀...

賴總統表示，身為總統，有三項使命，第一個使命是延續國家生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，所以在國家方向上，秉持前總統蔡英文四個堅持，第一個永遠堅持就是自由民主的憲政體制、第二個堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、第三個堅持主權不容侵犯併吞、第四個堅持是中華民國台灣的前途只有二千三百萬人可以決定。

賴清德表示，他的第二項使命，保護全體國人生命財產安全；他的目標追求和平，和平無價，戰爭沒有贏家，對和平固然有理想，不能有幻想，所以他提出和平四大支柱行動方案，第一根支柱是強化國防力量；第二根支柱是發展經濟，經濟不但要好，還要有韌性，不能把雞蛋放在同一個籃子內，立足台灣、布局全球，行銷全世界；第三支柱是跟民主盟國肩並肩，用實力取得和平，讓威權主義不敢輕舉妄動；第四根支柱是台灣是熱愛和平的民族，只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，也透過交流合作，謀求兩岸和平共同發展。

賴清德指出，他的第三項使命，就是要保護二千三百萬人的飯碗，「顧佛祖也要先顧腹肚」經濟還是最重要。他強調，他率領團隊以拚經濟為優先，在去年五二○就職演說就提出三方向，第一就是前瞻未來、智慧永續，第二是探索海洋競逐太空，第三個是改善台灣投資環境，讓企業根留台灣，協助企業佈局全球，讓產品行銷全世界。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法