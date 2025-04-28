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    尋求台美互利互惠 立院訪美團啟程

    立法院訪美團昨晚出發，立法院副院長江啟臣指出，將關切對等關稅談判、台美產業合作契機、爭取國防軍售如期執行等議題。（記者林欣漢攝）

    立法院訪美團昨晚出發，立法院副院長江啟臣指出，將關切對等關稅談判、台美產業合作契機、爭取國防軍售如期執行等議題。（記者林欣漢攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者林欣漢、李文馨／台北報導〕美國總統川普四月二日宣布「對等關稅」政策，引起全球震撼，立法院副院長江啟臣昨晚帶領台美國會聯誼會、外交及國防委員會成員，訪問美國華府，將拜會國會山莊、行政部門及智庫，推動台美合作法案，尋求台美互利互惠雙贏局面。江啟臣指出，將關切對等關稅談判、台美產業合作契機、爭取國防軍售如期執行。

    江啟臣昨晚與國民黨立委張智倫、黃健豪，以及民眾黨立委林憶君搭乘同一航班赴美。擔任台美國會議員聯誼會共同會長的民進黨立委王定宇，與民進黨立委邱議瑩及張雅琳今日出發。

    王定宇受訪表示，此次訪美行程主要與美國參、眾兩院交流，特別是軍事委員會、情報委員會及外交委員會，同時也會與行政部門交換意見。他也提到，此次訪團特別安排與重要智庫會面，該智庫與川普政府保持密切互動。王定宇表示，期盼此行一方面強化台美情誼，另一方面也能就雙方共同關心的台灣安全、台美軍事合作以及關稅議題交換意見，了解美方想法並提供我方觀點，協助政府在台美軍事採購談判或關稅談判創造更好氛圍。

    江啟臣指出，有產業界向他反映，希望讓美國的朋友知道，台美間不止有台積電、半導體可以合作，還有很多產業領域都有分工合作的機會，台灣製造（MIT）絕對會是美國互信合作的夥伴關係。

    據悉，朝野訪團分別於四月廿七日、廿八日出發，江啟臣首日先率藍白立委與智庫學者共進午餐，並拜會雷根總統紀念中心、美國製造商協會（NAM），朝野訪團預計廿九日會合，聽取駐美代表處業務報告後拜會國會議員。

    訪團停留美國期間，除關稅議題，也將說明「避免雙重課稅法案」的重要性，期盼美國會早日通過，另就台海情勢，國防安全，與相關單位研討，爭取美對台軍售如期交運，並擴大國防安全合作面向。

    訪團除了連續三天拜會國會議員，也將與傾共和黨智庫「傳統基金會」進行午餐座談，並拜會商業部產業暨安全局資深官員及行政官員，預計五月二日、三日陸續回台。

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