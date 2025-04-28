今拜會立院三大黨團 卓揆盼強化安全韌性特別條例獲支持

行政院24日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰28日將拜會立法院三大黨團。（資料照）

2025/04/28 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院上週四通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，行政院長卓榮泰今日將拜會立法院三大黨團，說明特別預算用途。政院人士昨天表示，台灣周遭海空領域持續遭中共灰色侵擾，國土防衛、海岸巡防等設施都需強化提升，政院期望能透過會商，讓立法院充分瞭解國家需求，期待能獲立院支持。

政院人士表示，台灣在面臨美國調整全球對等關稅之際，政府必須縱觀複雜多變的國際情勢、橫剖台灣社會、產業及民生在此階段最迫切的需求，因此政院於四月廿四日提出強化安全韌性特別條例草案，做出全方位的因應。

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政院人士指出，在強化安全韌性特別條例的支持下，期望能夠透過「強化國際人才延攬及留任」措施，針對國家重點領域的需求高教人才提供獎金加以延攬；並「支持高教與產業合作」，規劃大學與產業以共聘方式延攬優秀大學教師，期望能為台灣培養能符應未來社會及國家發展所需用的人才。

政院人士說明，政府將透過「補助強化獨居老人關懷服務計畫」，強化關懷支持並加強送餐服務，擴大推動獨居老人關懷送暖政策。

此外，政府也會「加發弱勢生活補助」，辦理關懷弱勢加發低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人、弱勢兒童及少年，以及特殊境遇家庭等生活補助經費。

提升應對灰色地帶侵擾效能

政院人士強調，台灣的海空周遭領域持續遭到灰色挑戰，因此有關國土防衛及海岸巡防及其他重要防衛設施與設備都需要改善，例如「整建各式庫儲設施」，以及「規劃新建巡防艦艇」強化勤務執行功能，以提升應對灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能；此外，更需「強化台灣海域監偵」能力，規劃新建不同任務所需的無人載具，以提升立體偵蒐設備。

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