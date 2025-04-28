立院週四排審國安法 聚焦防堵共諜、保護資安

立法院內政委員會週四將併案審查「國家安全法修正草案」，民進黨團將力拚本會期完成初審。（資料照）

2025/04/28 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕中國統戰威脅加劇，賴清德總統指示相關部會提出因應策略，立法院民進黨團也預告十部國安相關修法。內政委員會週四（五月一日）將併案審查「國家安全法修正草案」，修法重點包括提高參與境外敵對組織的刑責，擴展秘密資訊保護範圍，以及建立資安產品的評估機制和限制清單等，力拚本會期完成初審。

提高刑責、建立資安限制清單等

多位民進黨立委分別提案，共計九個「國安法」修法版本。其中，民進黨立委陳冠廷等人要求，應保護的秘密資訊從「公務上」，擴及「涉及國安或公共利益上」；主管機關應建立資安產品定期評估機制，並提出限制建議清單，非經許可於我國應用程式商店提供下載與更新者，處三百萬元以上三千萬元以下罰金。

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民進黨立委王定宇等人則主張，參與境外敵對勢力組織活動者，最重處七年以上有期徒刑、罰一億元；洩漏、交付公務秘密文書，致國家安全或利益受到危害者，處五年以上十二年以下有期徒刑，若致人員被逮捕、設施被摧毀等情形，處七年以上有期徒刑；現役軍人、公務員假借職務權力、機會或方法，替境外敵對勢力發展組織等罪者，加重其刑至二分之一。

此外，民進黨立委沈伯洋等人也提案，軍公教及公營機構人員犯國安相關之罪，且經法院判處有期徒刑以上，尚未確定者，停止領受退休給與。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說明，除了「國安法」，外交及國防委員會十六日已審查「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，交通委員會廿四日審查「資通安全管理法修正草案」，司法及法制委員會未來也會排審「反滲透法」及「國家情報工作法」；因應共諜滲透嚴重，黨團設定每個會期都是國安會期，這些都是在野黨未擋下的法案，能推動就盡快推，也希望未來在院會能順利三讀通過。

關於「國安法」，吳思瑤表示，修法內容很多，加上沒有主管機關，盼藉由詢答過程統整脈絡、以及行政部門的意見，若有需要也可用立委版本來修，盼能正向討論。

排案的內政委員會召委張宏陸評估，後續有一些立委提案要送來，尚待併案處理，而在野黨主張延會至七月底，這會期應該有足夠時間送出委員會。

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