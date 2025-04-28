新北「罷廖」、「罷洪」 急喚民眾最後衝刺

公民團體「齊心斷翔」於汐止火車站開設連署站，不少民眾來簽連署單。（記者羅國嘉攝）

2025/04/28 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市六位國民黨立委全被提議罷免，二階連署已進入最後衝刺，推動罷免廖先翔的「齊心斷翔」罷團昨天公布說，截至廿六日已收件三萬二四九四份連署書，已超過法定門檻的兩萬六五一二份；另外，推動罷免洪孟楷的「罷洪刻不容楷」罷團也努力奮戰，廿四日「蓋牌」時，統計已收件三萬七○四六份連署書，距離三萬八七六四份的法定門檻相當接近。

「罷廖」與「罷洪」的兩個罷團指出，法定的連署期限都是到五月十二日，廖先翔罷免案的法定門檻是兩萬六五一二份，洪孟楷罷免案的法定門檻是三萬八七六四份，為確保進入三階投票，團隊自設的安全目標分別是三萬五千份（罷廖）、五萬份（罷洪），依目前的收件情形，「罷廖」距離安全目標的達成率是九十二．八四％，「罷洪」距離安全目標的達成率是七十四％，都急需更多的民眾支持連署。

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「齊心斷翔」志工指出，近期的收件速度有些趨緩，已展開「快閃收件」行動，昨天臨時加開「罷免七星號小蜜蜂」，從福隆火車站出發，沿途在雙溪、猴硐、瑞芳火車站停留收件，五月三日下午將在瑞芳出席由台灣經濟民主連合舉辦的「廖先翔究責會」。

「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔說，目前先「蓋牌」整理中，截至廿四日已收件三萬七○四六份連署書，罷團將於卅日進行最終收件的總整理，之後收到的連署書只能作為補件使用，呼籲支持者把握最後時間，不要拖到最後一刻。

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