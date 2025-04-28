朱喊罷賴 綠：與蔣別苗頭的假議題

立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，罷免總統要全體立委三分之二（七十六位）同意，在現今國會生態下，幾乎是不可能的任務。（資料照）

2025/04/28 05:30

需三分之二立委同意 幾乎是「不可能的任務」

〔記者謝君臨、林欣漢／台北報導〕國民黨四月廿六日在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，黨主席朱立倫宣布立法院五月廿日後要立刻提出罷免總統賴清德。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，罷免總統要全體立委三分之二（七十六位）同意，在現今國會生態下，幾乎是不可能的任務，朱會拋此假議題只是虛晃一招，為了和提倒閣的台北市長蔣萬安互別苗頭。她認為，整場集會都是充滿政治話術和騙術的活動。

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憲法增修條文第二條第九項規定，正副總統的罷免案，須經全體立委四分之一提議、三分之二同意後提出，並經公民複決，有效票過半數同意罷免，即為通過。另，總統副總統選舉罷免法明定，就職未滿一年者，不得罷免。

對於朱立倫揚言提出罷免賴總統，吳思瑤直言，幾乎是不可能任務，要達到三分之二立委席次比登天還難，尊重其主張。至於朱明知難度卻仍要提，當然是要和日前拋出倒閣議題的蔣萬安互別苗頭。

吳思瑤認為，倒閣會自傷國民黨，所以他們不敢啟動，而朱立倫為了延伸其政治聲量，拋出罷免賴總統，在制度上要達到三分之二席次立委，現在國會生態任何一個政黨都難以達成，但確實可能凝聚深藍支持者氣勢。

民進黨立委王定宇指出，高呼根本不可能的「罷免總統」，卻不敢提出可行的「倒閣」，這是「氣虛」；反對根本不存在的「綠共」，卻緊抱真正的獨裁者「中共」，這是「理虛」。喊著「戰獨裁」，卻不敢說明國民黨跨縣市基層黨工的大量死亡連署偽造文書，不敢面對好多位國民黨黨工都已坦承偽造代簽，這是「心虛」。王定宇說，民調個位數的精算師朱立倫提出要罷免民調逾五成的賴清德，不僅是無能面對國民黨集體犯罪的真實醜聞，玩弄不可行的虛招，根本就是在鬧笑話！

王鴻薇：四二六有翻轉氣勢效果

不過，被列入罷免名單的立院國民黨團書記長王鴻薇認為，四二六集會有超過廿五萬人站出來，展現人民的怒吼及不滿，過去立法院長韓國瑜參選高雄市長時，也是經過幾場造勢翻轉高雄，四二六就有達到這個效果。

王鴻薇分析，四二六集會有兩層意義，首先是總統賴清德上任以來，在野民意對執政黨展現最多人數的怒吼；其次是原本沒有很多人關心大罷免，這次集會讓更多民眾注意到大罷免，未來會更願意出來投下不同意罷免。

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