移工上凱道？》新住民赴民進黨新竹市黨部抗議

多名參加國民黨四二六遊行的新住民，昨在民進黨新竹市黨部前亮身分證抗議遭「歧視」。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/28 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有直播主在國民黨四二六凱道集會現場，發現戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾說的是越南話，遭民進黨質疑違法動員移工，多名參加活動的新住民認為自己持有中華民國身分證卻被污名化，昨天下午到民進黨新竹市黨部遞交抗議書。

養生館負責人自稱是主揪 「參加的是新住民非移工」

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新住民人權展望協會新竹分會前會長何氏卿昨天出面，坦言自己就是「主揪」，參加的人都是新住民及新住民的親屬，「去參加的人都不是移工」，因為不會有移工冒著犯法沒工作的風險，去參加政治活動。

在新竹市經營養生館的何氏卿說，前天集結的地點是在自己的店門外，自己動員親友沒人指示，也沒人給她錢，全都是姊妹帶著孩子與孩子的友人，自發性到台北參加活動。她來台廿四年，在台灣有小孩，也快當外婆，老公又過世，生活很辛苦，「民進黨照顧我們了嗎？居然說我們是非法移工？」她與參加活動的姊妹都持有中華民國身分證，是合法在台灣居住的。

她強調，當天的活動參與者包括新住民及新住民第二代，是持有中華民國國民身分證的外籍配偶，不是民進黨口中所謂的移工，他們也是台灣人，這種不分青紅皂白的胡亂指控，就是一種歧視。

抗議書指出，陽明交大教授林志潔未經查證，便在社群媒體誣指他們是「違法動員的移工」，勞動部居然還要找移民署去查水表。新住民合法參與民主活動，難道有錯？新住民在台灣，難道是次等公民？合法參與公眾活動，為何要被貼標籤、查水表？上街頭就是擔心台灣會走向獨裁，但沒想到民進黨已經在用獨裁的手段，侵害新住民的尊嚴。

抗議書強調，民進黨新竹市黨部應為歧視新住民的行為，公開道歉並承諾改正。林志潔應撤回錯誤指控，並正式向新住民族群公開致歉。

何氏卿說，因為大家很支持鄭正鈐，所以幾名姊妹們自掏腰包前往台北凱道，帽子是因為怕台北下大雨，主動跟鄭正鈐總部要的，但是鄭正鈐事前不知道她們要去，這件事她可以發誓，她們廿六日總共前往約五十人。

至於網路徵人啟事「一天八百元」僱用外籍人士一事，何氏卿說，上面越南文寫的是投票，而不是去凱道集會，且跟他們自發性去的完全無關，如果有人影射他們是為這八百元才集結動員去凱道，她一定告到底。

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