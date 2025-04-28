控鄭正鈐涉僱移工上凱道 罷團提告

疑僱外籍移工參加凱道集會，國民黨新竹市立委鄭正鈐稱是民眾自發性參加，但遭新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，這群外籍青年是從竹市集結上車。（取自林志潔臉書）

2025/04/28 05:30

爆鄭的國會辦公室執行長就是人力仲介公司董事長

〔記者廖雪茹、洪美秀、蔡彰盛／新竹報導〕陽明交大科法學院特聘教授、新竹市雙罷免總部發言人林志潔，昨由雙罷免領銜人戴振博和律師陪同到新竹地檢署，按鈴告發國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐涉嫌邀請外籍移工參與政治活動，疑似違反選舉罷免法與就業服務法等，並爆料鄭正鈐的國會辦公室陳姓執行長就是人力仲介公司董事長，搭配網路徵人啟事「一天八百元」，僱用外籍人士等證據，質疑鄭正鈐「說謊成性」，呼籲他勇敢出面說明。

請繼續往下閱讀...

竹檢受理並分案偵辦

新竹地檢署昨晚表示，已受理並分案依法偵辦中。

網路徵人「一天八百元」

戴振博表示，凱道聚集一群越南籍移工，明顯為鄭正鈐所指使、邀請移工出席造勢，他們掌握證據，鄭的國會辦公室陳姓執行長竟是人力仲介公司董事長，迄今鄭與陳兩人尚未出面說明。二階罷免倒數最後關頭，新竹市不應該由「說謊成性」的人擔任立委，且此事件已涉及司法，呼籲鄭正鈐勇敢面對所有新竹市民的疑問。

林志潔說，前天由她首先於臉書提到網路影片發現凱道上有一群外籍人士，頭戴印有鄭正鈐的帽子，手持鄭所提供的物資；經過披露，鄭正鈐回應：這些人是外籍配偶跟第二代，馬上又被熱心民眾提供照片打臉，因為鄭的講法是他並不認識，鄭稱這些人是因為下雨才跟他索取物資，但後來發現前天中午在新竹市南大路的彩券行前，已有人有系統的組織、指揮、聚集外籍青年上車要前往凱道抗議。

林志潔並表示，在一個民主法治國家，到總統府前抗議獨裁是一件非常荒謬的事，因為集會遊行是受到法治保障的。我們也要保護在台灣的新住民跟外籍移工，移工這兩個字是法律用語，合理推測前天在凱道上的外籍人士有高度可能是到台灣進行百工百業，幫助台灣人民。按照法律規定：外籍工作人士如果沒有經過許可，是不可以從事許可以外的行為，不管是原雇主跟新聘任兼職的雇主，都要受到就業服務法的規範與裁罰。

林表示，若真如鄭正鈐所言是外籍配偶和第二代，那就是有投票權之人，但在廿四日的網路上已有多則留言跟徵人啟事，以八百元一天為對價，邀請外籍尤其是越南籍人士來凱道上為動員所用，果真如此，就有違反選罷法包括走路工賄選的疑慮，這是為何今日要來地檢署告發，即是希望澄清新竹市民心中的疑慮，請司法勿枉勿縱，加以調查。

律師陳又新說明，越南籍人士參與四二六遊行，涉及違反選罷法第五十六條規定：限制外國人民參與跟罷免相關遊行活動。其次，越南籍人士因一天八百元而參加反罷免活動，可能觸犯選罷法第一○二條規定：收受財物要求不要罷免或是不當提議權人或連署權人，如此恐涉及嚴重刑責。這些人的身分究竟為何尚待確認，也可能違反就服法。

另對於有新住民昨到民進黨新竹市黨部遞交抗議書，林志潔受訪時表示，她的臉書發文，出發點是基於尊重和保護外籍人士，不要受到不當的剝削，不管是在台灣定居的新住民或就業的外籍移工，都不應該在不知情的情況，被利用上凱道去動員，尤其還可能觸犯移工相關法令，迫使移工或雇主遭到裁罰。所以她不太理解，新住民要抗議什麼。

疑僱外籍移工參加凱道集會，國民黨新竹市立委鄭正鈐稱是民眾自發性參加，但遭新竹市雙罷免總部發言人林志潔打臉，這群外籍青年是從竹市集結上車，林志潔（圖中）並與雙罷免領銜人戴振博（圖右），昨會同律師到新竹地檢署，按鈴告發國民黨主席朱立倫與立委鄭正鈐。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法