傅崐萁、黃建賓罷免案本週送件

罷傅團體「微光花蓮」利用假日持續在花蓮火車站等地點收取連署書，最近市區則出現「秦檜罷免車」，諷刺這一年來傅崐萁的亂政行為。 （微光花蓮提供）

2025/04/28 05:30

進入三階投票 罷團估全台坐20望25

〔記者李文馨／台北報導〕卅五件泛藍立委罷免連署行動邁入尾聲，本週至少有七案、分兩波送件，黃建賓、涂權吉罷免案搶頭香，預計五月二日送件，傅崐萁、呂玉玲、魯明哲、鄭正鈐、游顥等五案則擇定週末送件。罷團幹部說，整體成案件數「坐廿望廿五」，大罷免投票的號角正式響起。

本週至少七案 分兩波送件

罷團幹部表示，目前收件較為告急的選區包括新北羅明才、桃園邱若華、竹縣徐欣瑩、台中顏寬恒、楊瓊瓔、南投馬文君、彰化謝衣鳯、苗栗邱鎮軍、陳超明等，其中馬文君案連署截止日只剩六天，與法定門檻仍差三千份，若未達標也無法送件後再補件，幾乎視同放棄。

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罷團幹部盤點，卅五件泛藍立委罷免案中，已有廿一件達標，正衝刺安全門檻，另有四件包含新北張智倫、桃園呂玉玲、萬美玲、台中江啟臣罷免案只差臨門一腳，加上最晚截止連署的林沛祥罷免案，評估整體成案情勢可說是「坐廿望廿五」。

據悉，除了王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、葉元之、廖先翔、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓及傅崐萁等十七案，已達標正衝刺安全門檻；另有四件採「蓋牌」策略，也已達法定門檻。

罷團人士說，本週預計至少有七案分兩波送件，黃建賓、涂權吉案擬於週五率先送件，傅崐萁、呂玉玲、魯明哲、鄭正鈐、游顥等五案擇定週末送件，馬文君案則視收件狀況而定。他說，由於中選會對公投是否綁罷免的態度不明，各罷團皆以不補件為目標。

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