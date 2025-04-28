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    自由日日Shoot》徵文涉校園統戰 官員：將查處

    中共黨政單位與章法學會舉辦「共讀一本好書」徵文大賽，提供獎金及福建研學資格，誘拉台生參加。（圖：取自網路）

    中共黨政單位與章法學會舉辦「共讀一本好書」徵文大賽，提供獎金及福建研學資格，誘拉台生參加。（圖：取自網路）

    2025/04/28 05:30

    章法學會與中共合辦 區桂芝協同轉發

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會接獲檢舉，中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「二○二五年『共讀一本好書』徵文大賽」，凡報名投稿可獲福建研學資格。官員強調，該案涉違反兩岸條例卅三條之一，將依法查處。

    報名投稿可前往福建研學

    章法學會官網設徵稿啟事，提到延長報名交稿至五月十五日。簡章載明，總獎金新台幣廿萬元，總獎額一百多名，對象涵蓋台灣學生、教師，分為教師組、大學組、中學組、小學組等參賽。以「穿越萬年看福建」等推薦書目，擇一讀後進行心得書寫，參賽者得由主辦方邀請，前往福建研學。

    對象涵蓋台灣學生、教師

    我官方掌握，中方主辦單位包括海峽出版發行集團，為福建省屬國有獨資企業。「福建省教育學會」是中國教育部主管的中國教育學會轄下地方單位。台灣方面有章法學會、萬卷樓圖書公司負責承辦。北一女國文教師區桂芝也在LINE轉發活動訊息，鼓勵學生參加。

    記者昨循報名聯絡方式致電主辦單位確認，對方告知萬卷樓、章法學會是同一單位，報名可以上學會網站，只要報名、投稿就可獲得研學資格，不限於得獎者。

    熟稔中共統戰的官員表示，這是中共的統戰徵文大賽，小學組甚至只要交一五○字就可參加，得獎者會被安排參加海峽論壇。台灣主辦單位配合中共招攬，在章法學會網站填報名表，將作品投遞到學會專用電子郵箱，已涉違反兩岸條例第卅三條之一，與中共有合作行為，將由主管機關教育部依法查處。

    章法學會官網宣稱，這項徵文大賽，藉以促進兩岸教師及青年學子之間的文化交流與心靈溝通。

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