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    首頁　>　政治

    凱道結束後 朱立倫到中正一分局接受約談

    謝龍介（左二起）、朱立倫、楊智伃三人前往中正一分局接受約談。（記者劉信德攝）

    謝龍介（左二起）、朱立倫、楊智伃三人前往中正一分局接受約談。（記者劉信德攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者鄭景議、劉慶侯／台北報導〕國民黨黨主席朱立倫、發言人楊智伃及立委謝龍介等三人，因十七日在台北地檢署前聚眾集結抗議，違反集會遊行法，被警方傳喚到案說明。三人昨在凱道四二六活動後，一起徒步到北市警中正一分局接受約談，歷經約一個半小時，警方後續將分依違反集會遊行法、妨害公務罪嫌，函請台北地檢署偵辦。

    朱立倫警詢後表示，總統賴清德要內政部長劉世芳指定法辦他們，他們要告訴社會，用恐嚇手段讓他們不敢抗議，是不可能達成目的的，賴清德要沒收人民聲音，讓他們放棄集會結社的自由，他們不會屈服，一定會勇敢站出來。

    據悉，三人警詢時都堅稱並沒有違法，是憲法保障他們集會遊行自由；謝龍介被問及是否有推倒護欄，涉及妨害公務部分，謝表示不清楚，但他們沒有違法。

    朱立倫等三人因涉及違反集會遊行法，中正一分局通知三人於四月二十八日上午十時前往分局說明，三人昨在凱道集會後，偕同律師在立院黨團總召傅崐萁及支持者陪同下，徒步到警分局接受約談。

    部分國民黨立委及民意代表也到場聲援，警方為避免意外事故發生，在警分局前以警力將支持者隔開。

    國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃及立委謝龍介昨到北市警中正一分局接受約談，民眾前往聲援。（記者劉信德攝）

    國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃及立委謝龍介昨到北市警中正一分局接受約談，民眾前往聲援。（記者劉信德攝）

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