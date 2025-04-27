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    焦點評論》移轉司法焦點 藍白臭味相投

    國民黨昨天在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會活動，民眾黨主席黃國昌在活動開始前的一個多小時，就帶著統一穿著白色Ｔ恤的民眾黨支持者抵達現場，還自備麥克風與擴音器在藍營的主場，自營聲量，頗有刻意與「東道主」區隔的味道。（記者方賓照攝）

    國民黨昨天在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會活動，民眾黨主席黃國昌在活動開始前的一個多小時，就帶著統一穿著白色Ｔ恤的民眾黨支持者抵達現場，還自備麥克風與擴音器在藍營的主場，自營聲量，頗有刻意與「東道主」區隔的味道。（記者方賓照攝）

    2025/04/27 05:30

    記者施曉光／特稿

    同樣不滿司法單位辦案，藍、白兩黨昨天在凱道上結做伙，向執政當局嗆聲，一個是遭控抄寫黨員名冊，偽造罷免連署；另一個是去年大選被爆假帳、政治獻金申報不實，並舉全黨之力為涉犯貪污治罪條例的前黨魁辯護。這兩個同樣陷入政治醜聞的政黨，沆瀣一氣，假反獨裁之名，行掩護涉案事實，也算是臭味相投。

    不過，昨日現場仍可嗅出兩黨隱隱較量。「主辦方」國民黨在幾天前就通告「戰前須知」，呼籲參與者「自由穿著」，頗有消毒白營白色著裝動員資訊的意味，但民眾黨主席黃國昌昨天早在活動開始前的一個多小時，就帶著統一穿著白色Ｔ恤的民眾黨支持者抵達現場，還自備麥克風與擴音器在藍營的主場，自營聲量，頗有刻意與「東道主」區隔的味道。

    最近已成地檢署、地方法院「常客」的國民黨主席朱立倫，口口聲聲「辦藍不辦綠」、「追殺在野黨」、「押人取供」，卻不反省為什麼國民黨各個地方黨部會遭檢方搜索，若非毫無自省能力，就是根本在裝傻！

    昨在凱道舞台上每一個口沫橫飛的藍營政治人物，個個誇誇其談，把民進黨、司法單位罵得狗血淋頭，但就是沒有人敢碰觸一個核心問題，那些藍營的罷免偽冒連署「底本」，是否就是國民黨的黨員名冊？為什麼絕大多數的被羈押者，不是連署領銜人，而是國民黨的幹部與黨工？

    雖然表面上憤怒、抗議，但對經手相關作業的藍營人士，每當午夜夢迴時，恐怕都要惴惴不安地面對「靈魂拷問」，那些從南到北被檢調查出疑似抄錄黨員名冊所累積的罷免連署，為何案情態樣都如此貌似，是否來自於系統性的組織行為？

    根據統計，公民團體罷免藍營立委案件的死人連署只有十二件，連署平均不合格率四％；反觀國民黨罷免綠營立委案件的死人連署件數多達一千七百多件，平均不合格率四十％。過去國民黨推動連署須附身分證影本修法時，再三強調冒名連署違法且有刑責，修法後卻又自己違法，甚至力挺違法行為。

    犯錯在先，又始終嘴硬不肯認錯，甚至連向公民社會表達一句抱歉都沒有，還振振有辭，操作所謂「反綠共、戰獨裁」，意圖移轉司法焦點，恐怕只會為公民團體的大罷免平添更多柴火，最終引火自焚！

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