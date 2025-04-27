藍白凱道集會 韓批賴：打麻將只想打清一色

國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」活動。立法院長韓國瑜演說時表示，賴清德總統對外宣傳台灣民主，對內謀殺台灣民主，立委剛當選就要被罷免，哪有執政黨這樣的搞法？（記者方賓照攝）

2025/04/27 05:30

〔記者劉宛琳、施曉光、方瑋立／台北報導〕國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」活動。立法院長韓國瑜演說時表示，賴清德總統對外宣傳台灣民主，對內謀殺台灣民主，立委剛當選就要被罷免，哪有執政黨這樣的搞法？「你打麻將只想打清一色，為什麼不打湊一色？」他呼籲民進黨，即刻停止大罷免，若大罷免真的開始，大家一定要出來投反對票。

蔣：民進黨執政 與獨裁國家已無不同

國民黨昨在總統府前凱道集結，藍營縣市長也到場。台北市長蔣萬安指出，民主制度就是少數服從多數，但賴清德以司法手段打壓民眾黨，又對國民黨立委發動大罷免，全世界民主國家沒有像民進黨如此追殺在野黨，搜索在野黨黨部，還搞大罷免，「民進黨執政下的台灣與獨裁國家已經沒有不同」。

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新北市長侯友宜表示，自己過去辦案三十年，從來沒有看過用不符合比例、選擇性辦案的方式對待人民。現在人民痛苦，大家要顧經濟、顧民主，希望賴總統站出來傾聽人民的聲音，並召開國是會議解決問題。

台中市長盧秀燕呼籲賴清德，不要再搞政治，全心全意讓台灣度過經濟風暴，否則台灣產業可能會被淹沒。桃園市長張善政說，民進黨一天到晚說對岸如何如何，「但自己一模一樣」，希望民進黨政府有運動家的精神。

韓國瑜說，賴清德說抗議獨裁的民眾應該到天安門廣場抗議，他嚇了一跳，我們為中華民國當兵、納稅，用選票選出總統和立委，擔心台灣民主發展走向越來越惡劣的方向，我們要去天安門廣場抗議？賴總統講這個不是在講笑話嗎？

韓再提關稅刀、軍演刀和罷免刀，要怎麼解決這三把刀的問題？政府要用最誠懇的態度跟美國談如何停止關稅；要告訴北京停止軍演，戰爭只會帶來死亡和破壞。賴清德說對岸是敵對勢力，但不要忘了，每一個台灣人兩隻手，一隻手拿著手榴彈，一隻手拿著和平鴿，當賴要甩出手榴彈時，不要忘記台灣絕大多數都願意放出這隻和平鴿，跟對岸和平發展。

韓國瑜說，最後是罷免刀，一個立委剛當選就開始罷免，哪有執政黨這樣子的搞法，「你打麻將只想打清一色，你為什麼不打湊一色？」不要讓台灣民主開倒車，一定要走真正的民主，民主就一定要有反對黨的制衡。若大罷免真的開始，大家一定要出來投反對票。

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