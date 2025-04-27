藍白凱道集會 朱立倫喊：520後罷免賴清德

國民黨昨在凱道集會活動，許多支持者都是搭乘遊覽車前往。 （記者劉信德攝）

2025/04/27 05:30

訴求「反綠共、戰獨裁」 黃國昌嗆總統府裡面養共諜

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕為抗議檢調偵辦罷免案偽冒不實連署、國民黨地方黨部被搜索、多名黨工被羈押禁見，國民黨主席朱立倫昨動員群眾在總統府前凱道集結，訴求「反綠共、戰獨裁」，民眾黨主席黃國昌也帶領白營公職人員相挺。朱說，賴清德可以恐嚇大家，但台灣人民絕對不會被恐嚇，大家都會勇敢站出來。他並宣布，立法院在五二○後就會立刻提案罷免賴清德總統。

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朱批賴想要消滅在野黨 比共產黨還共產黨

活動從昨日下午二點半開始暖場，二點四十分許國民黨發言人宣稱現場群眾已有五萬人；約莫十分鐘後，國民黨又宣布，現場人數達八萬人。到了下午四點四分，活動主持人又宣布，現場人數超過二十萬人；最後在活動結束的五點半，主持人又喊現場有二十五萬人。

昨日藍白主要政治人物到場，前總統馬英九也上台助講，最後壓軸由朱率藍營地方首長、立委以及黨務主管上台，展現藍營大團結。

朱立倫表示，台灣是大家的家，賴清德卻讓大家敵對，變成戰爭的台灣，「賴清德獨裁者」更要毀滅台灣已經建立幾十年的民主。

朱說，人民已讓賴清德當上總統，但賴不好好做事，想要消滅在野黨，除抓過去競爭對手、前民眾黨主席柯文哲，還想消滅所有反對力量，比共產黨還共產黨，比法西斯還要法西斯。

朱還說，賴清德叫大家去天安門抗議，但大家除了反對共產黨，也要反綠共，反對法西斯主義，而賴發動的「青鳥」，就是「綠色紅衛兵」，這些「革命小將」到處清算、追擊所有民眾，「他就是真正的綠共頭子」。

朱立倫宣布，賴清德只剩下二十四天就要就任屆滿一週年，接下來大家就看賴願不願意好好的做事情，否則從五二○開始，全民都要罷免賴清德，他還說，立法院在五二○之後就會立刻提案罷免賴清德。現場並刻意在象徵賴清德五二○就職日期的傍晚五點二十分帶領全場群眾高喊「賴清德下台」。

朱強調，人民的力量會在立法院以及街頭的每一個角落發出怒吼，大家讓賴清德下台，這才是人民的力量與聲音。

黃國昌則表示，去年八月賴清德要北檢綁走柯文哲，要消滅的不僅僅是柯和民眾黨，但民眾黨不會害怕，「站在對抗賴清德獨裁的道路上，我們一步都不會退」。

對於賴清德表示還有「藍共」、「白共」，戰獨裁應該要到北京天安門，黃國昌則指著總統府說，賴總統出來講清楚，在總統府裡面養共諜的是哪一個政黨？「賴清德在自己的辦公室裡面養共諜啊！」

國民黨昨在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會，支持者擠爆現場。（記者劉信德攝）

國民黨凱道集會最後壓軸，由黨主席朱立倫率藍營地方首長、立委以及黨務主管上台，展現藍營大團結。（記者方賓照攝）

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