星期專論》解放軍在烏克蘭為俄作戰？ 對台灣的影響

烏克蘭安全局（SBU）日前公布在烏東隨俄軍作戰的兩名被俘虜中國公民照片與護照，並已彙整155名為俄軍作戰的中國人詳細資料。（歐新社檔案照）

2025/04/27 05:30

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

有大量證據顯示，中國共產黨正派遣中國人民解放軍部隊，支援俄羅斯侵略烏克蘭的行動，企圖藉此為將來入侵台灣的戰爭汲取經驗。

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到目前為止，中共仍聲稱並未派遣解放軍人員，支援俄羅斯的侵略行動。然而，烏克蘭總統澤倫斯基在四月十八日指出，中共正在向俄羅斯提供戰爭物資，包括炸藥、火砲及武器零組件。在更早前的四月九日，澤倫斯基宣布，烏克蘭軍隊在前線俘虜兩名與俄軍並肩作戰的中國公民，並且掌握一六八名中國人的相關資料。對此，中國外交部辯稱，澤倫斯基的說法「不負責任」。澤倫斯基則反駁道，中共早已知悉俄方積極招募中國公民參戰，卻未採取任何行動加以阻止。

相較之下，當印度總理莫迪（Narendra Modi）得知俄羅斯招募數十名印度公民時，則是親自飛往莫斯科，說服俄國總統普廷將這些人遣返印度。而中國國家主席習近平卻未干預俄國招募中國「志願者」的行動。

不過，這些中國男子真的都是「志願者」嗎？為何習近平沒有阻止俄國招募這些中國人？

我們已經知道的情況是：這一六八名中國男子的年齡，從十九歲到五十六歲不等。金融時報（Financial Times）披露，他們承擔以下軍事職務：無人機操作員、步槍兵、狙擊手、砲手，以及偵察兵。他們的軍階也有所不同，包括二等兵、下士和指揮官等。這些職務與軍階顯示，其中許多人曾在解放軍服役。

根據「中華人民共和國兵役法」（二○二一年）第廿六條，所有年滿十八歲的男性公民，都必須按照解放軍的需求，服為期兩年的義務兵役。在服役兩年後，部分志願者可以留在部隊直到五十五歲。那些服役超過兩年的士兵，可以晉升為士官。因此，澤倫斯基指稱軍階高於二等兵的中國男子，至少已在解放軍服役超過兩年。而年齡超過五十五歲者，則可能是資深士官或軍官。由於解放軍退伍軍人超過五千七百萬人，加上中共難以為其安排就業，我們可以推斷，這一六八名中國男子中，有許多人是解放軍退伍軍人。

解放軍為何如此渴望獲得實戰經驗？

習近平要求解放軍積極備戰，並下令最遲在二○二七年前做好應對台灣「突發狀況」的準備─換句話說，就是「戰爭」。

二○二三年四月十三日，習近平在視察南部戰區海軍時發表談話，要求與會人員「加強實戰化軍事訓練，深化戰爭和作戰問題研究，創新作戰概念和戰法訓法。」

為俄作戰中國軍人 曾參與中俄演習

與習近平的要求一致，二○二一年八月，俄羅斯和中國舉行「西部．聯合─二○二一」（Zapad/Interaction 2021）演習，成為中俄聯合軍事演習的一個重要里程碑。解放軍首次設立一個三級聯合雙語（俄文與中文）指揮中心，以確保解放軍一萬名官兵與一萬三千名俄軍之間的協調暢通無阻。中俄部隊在演習中採取所謂的「混合編組、合帳籌劃」模式。

參與「西部．聯合─二○二一」演習的中俄軍人，如今仍在俄羅斯／烏克蘭戰場上持續合作。例如，烏克蘭特種部隊發現，中國軍人出現在俄國陸軍第七十、第七十一及第二二五摩托化步兵團，而這些部隊有一部分也曾參與「西部．聯合─二○二一」演習。

「西部．聯合─二○二一」演習的時間，距離俄羅斯二○二二年二月入侵烏克蘭僅約六個月。這次演習是否在為解放軍支援俄羅斯入侵烏克蘭進行部署準備？

路透（Reuters）今年四月報導，解放軍軍官正在俄羅斯前線附近多個地點考察，以汲取經驗並改進戰術。這些「參訪行程」的設計，正是為了回應習近平所下達的指令：深化對戰爭的研究，提升解放軍的實戰訓練水準。

除了參訪戰區之外，據稱解放軍官兵也利用無人機與長程火力（火砲、火箭、飛彈），實際參與對烏克蘭作戰。部分解放軍官兵更部署在前線，針對武器系統的戰術進行實地調整與精進，例如反坦克導引飛彈（ATGM）的使用方式。而這正是那一六八名中國男子的相關背景所在。

我的消息來源指出，中國傭兵與現役解放軍部隊已經被部署到俄羅斯前線。解放軍命令這些官兵，一旦被俘，絕對不能透露其解放軍身分，否則將面臨死亡威脅。如果他們不公開被部署到烏克蘭的經歷，將得以戰爭英雄的身分歸建原單位。目前所有被俘的中國男子都聲稱是志願者，與解放軍毫無關係。但我們已經知道，這些人當中有許多人是解放軍的退伍軍人，目前已轉為預備役。

倘若不聲稱是「志願者」參與對烏作戰，中共就無法掩蓋現役解放軍官兵參戰的真相。

中共說謊的歷史悠久，尤其在軍事議題上，目的就是誤導西方對手，掩蓋其真正意圖與能力。韓戰期間，毛澤東將對抗聯合國軍的解放軍部隊改稱為「中國人民志願軍」，以掩飾其正規軍身分。

解放軍上一次實際對外作戰，是一九七九年與越南的邊境戰爭，戰事持續約一個月。根據中國官方資料，約有七千名解放軍官兵陣亡，一萬五千人負傷，但西方資料則估計，約有兩萬八千人喪生，四萬三千人受傷。

在二○一六年的南蘇丹朱巴戰役（Battle of Juba）期間，聯合國指派解放軍部隊擔任維和人員，負責保護平民免受四處劫掠的匪徒侵害。解放軍士兵卻棄守崗位，拋下那些原本應該受到保護的平民，任其自生自滅。儘管多項獨立調查指稱此事屬實，中共仍堅稱解放軍並未背棄南蘇丹平民。

在二○二○年六月的加萬谷（Galwan Valley）衝突中，印度指控解放軍殺害廿名印度士兵。中國當時並未公布傷亡人數，直到九個月後，一名解放軍發言人才聲稱，有四名解放軍「英勇」陣亡。但後續深入調查顯示，實際上有卅八名解放軍士兵在該次衝突中喪生，幾乎是印軍犧牲人數的兩倍。

這些案例顯示，中共慣於說謊，這一點應該讓我們警惕，中國人否認在烏克蘭作戰也是謊言。

解放軍正抽調各戰區部隊 投入烏戰

根據我的研究，解放軍正在從各戰區司令部抽調部隊，進入俄羅斯／烏克蘭戰場。自二○二二年二月以來，可能已經有多達一萬八千名解放軍官兵輪調至俄軍單位，以獲取實戰經驗和相關知識。目前約有六千名解放軍部隊，前進部署在俄羅斯／烏克蘭戰場。大多數解放軍部隊並非直接參戰，而是進駐指揮中心觀察作戰行動。

一些分析家已經掌握到部署至俄羅斯／烏克蘭戰場的解放軍單位。例如，被視為解放軍史上最精銳部隊的第一二七中型合成旅（兵力約六千人），即有人員輪調至烏克蘭。該旅隸屬於第八十二集團軍，而該集團軍是中國裝備最先進、訓練最精良的部隊。第八十二集團軍的任務是保衛北京，同時負責評估最新的裝備，以及更新作戰理論。

解放軍的合成旅專精於操作無人機、反坦克導引飛彈，以及長程火力（包括火砲、火箭、飛彈與長程火器），這些正是俄軍在對烏作戰中廣泛使用的武器系統。一旦解放軍入侵台灣，這些合成旅將是其主要的機動部隊。

其他輪調至烏克蘭的解放軍部隊，還包括駐北京的精銳「老虎團」、駐東突厥斯坦（新疆）的第十一摩托化步兵師（約一萬三千人），以及駐山東省的第八十集團軍（約五萬至六萬人）。

中共為什麼想讓解放軍取得實戰經驗與作戰準備？

有些分析家認為，有利於解放軍成功發動侵台行動的條件，正在逐漸消失。例如，美軍正在依據二○二三與二○二四財政年度「國防授權法案」（NDAA），在台灣及美國本土訓練中華民國國軍─對解放軍而言，這是一個極為不利的趨勢。隨著愈來愈多單位接受美國的高階訓練，台灣軍隊的殺傷力正在提升。這種訓練與殺傷力成正比的關聯性，已經在烏克蘭出現。川普總統在他的第一任期內，批准了對烏克蘭軍隊的殺傷性戰力訓練。我的烏克蘭消息來源指出，美國與北大西洋公約組織（NATO）提供的殺傷力訓練，使烏克蘭軍隊能夠抵抗並阻滯俄羅斯的侵略。

第二個條件則關係到中華民國國軍能夠取得的軍備數量。美國正在重振其工業基礎，以加速生產武器與彈藥。在未來幾年內，美國將能夠大量生產足以有效擊退解放軍侵略部隊所需的武器。中共愈早採取行動，美國的準備就愈不充分。

第三，習近平曾表示，他不會將台灣問題留給下一代。這番表態意味著他打算併吞台灣。習近平今年已經七十一歲，身體已有某些健康問題，他可以對台灣採取行動的機會正逐漸消逝。

結論

為什麼解放軍的實戰經驗，以及從俄羅斯入侵烏克蘭所汲取的教訓，將對台灣及其他印度─太平洋國家構成威脅？

第一，假設解放軍的組織流程能夠識別並修正理論與作戰上的錯誤，實施有效的改進，解放軍將可以從烏克蘭的作戰經驗中汲取經驗。台灣軍隊則未能接觸到同等強度的刺激，也無法將這些經驗應用於精進其軍事理論與作戰計畫。

實戰經驗 將用來針對台灣及其盟友

第二，習近平認為，解放軍正在從烏克蘭的戰鬥中學習，在烏克蘭的作戰經驗能夠提高解放軍擊敗台灣的能力。解放軍領導階層與習近平一樣深信，俄羅斯在烏克蘭的冒險行動是一個有價值的實驗場，可以提升解放軍的作戰能力與殺傷力。

第三，解放軍在烏克蘭的實戰經驗，也修正了如何使用無人機、反坦克導引飛彈，以及長程打擊火力的戰術。解放軍將根據這些經驗，調適這些武器系統在陸地、海上和空中作戰領域的應用。

第四，解放軍將與俄羅斯聯手，把用來對付烏克蘭及其支持者的心理作戰構想，應用於針對台灣及其盟友的行動。中共也已經從俄羅斯的經驗中，汲取反制與規避美國經濟制裁的策略，並為如何挫敗針對中國的制裁措施做好準備。

中國官員宣稱，他們並非烏俄戰爭的參戰方。然而，以上披露的種種內幕顯示，中國事實上已經是共同交戰國，烏克蘭的盟友應該比照對待俄羅斯的方式來對待中國。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二○二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二○二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，現為國防安全研究院客座研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

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