台中六罷團大遊行 拚六藍委全罷

台中市六個罷團昨天舉行「台中祈福大遶境」遊行，志工出動超過百輛民主機車，傍晚集結台中洲際棒球場，宣告「六區全罷、喚回幸福台中」的決心。（記者廖耀東攝）

2025/04/27 05:30

〔記者黃旭磊、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕台中市六個罷團昨天舉行「台中祈福大遶境」遊行，志工出動超過百輛民主機車，傍晚集結台中洲際棒球場，宣告「六區全罷、喚回幸福台中」的決心，二○二○年領導罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立也現身力挺。尹立強調，當初高雄罷免韓國瑜用九十四萬票讓他下台，台中人也做得到讓跑去跟中共一起的藍委下台。

「罷韓四君子」尹立現身力挺

中八擊臣、中二解顏、中三拒瓔、中四廢翔、中五斷健及中六敲羅行動罷團志工，機車車隊昨天下午從霧峰、沙鹿及河南路「慧成宮」等多方出發。「展翅廢翔」發言人杜承哲醫師、志工何呱呱及罷免藍委顏寬恒的陳姓志工團隊，下午二時半許騎車到新光三越中港店騎樓，由林仁謙牧師帶領獻上白百合，為氣爆罹難及傷者祈福。

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罷團指出，此次台中祈福遶境活動有四叉貓的「宮基金」贊助才得以成行，從台中四面八方出發，以民主車隊祈福遶境，最後一起前往台中洲際棒球場集結，向世界宣告喚回幸福台中的決心。

尹立說，當初罷免韓國瑜是為了高雄發展，罷免連署不是抄一抄就有了，而是大家一份一份街頭號召連署而來；他也分享當時罷免韓國瑜二階連署到四十幾萬份，死亡人數有三十九人，結果韓國瑜提告，檢察官不起訴。尹說，國民黨只能用恐嚇方式對大家，呼籲罷團一起努力。

杜承哲表示，罷免廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋的連署收件數已過法律門檻，其中罷免黃健豪收件數達四萬四四二六份，是全台灣連署份數最多，罷免顏寬恒、楊瓊瓔距法律門檻還差五千份，罷免江啟臣差距三千份。

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