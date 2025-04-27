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    首頁　>　政治

    大罷免衝刺 罷團：任何一區都不放棄

    罷免國民黨立委的第二階段連署，五月二日起陸續截止，料將掀起送件潮。圖為台中市六個罷團昨天舉行「台中祈福大遶境」遊行。（記者廖耀東攝）

    罷免國民黨立委的第二階段連署，五月二日起陸續截止，料將掀起送件潮。圖為台中市六個罷團昨天舉行「台中祈福大遶境」遊行。（記者廖耀東攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕罷免國民黨立委的第二階段連署，五月二日起陸續截止，料將掀起送件潮。綠營評估，必須把握最後衝刺的黃金週末，力拚五月八日前送件，確保跨越安全門檻、一次到位，以防落入在野黨設下的「公投綁罷免」陷阱；此外，民進黨下階段將調整火力，回防黨籍立委和議員，研擬陸空作戰策略、捍衛優秀民代。

    本週起迎送件潮 衝高門檻防公投攪局

    據統計，有十六位國民黨立委已跨越二階門檻。立委沈伯洋盤點，葉元之、呂玉玲、傅崐萁、林德福、張智倫、黃健豪、江啟臣等國民黨立委，目前都在補件邊緣，週末須全力衝刺；至於謝衣鳯、林思銘、邱鎮軍、陳超明、馬文君、邱若華、徐欣瑩等選區有地區結構性的困難，甚至比大區域作戰複雜，「每一選區都是台灣的一部分，我們任何一區都不會放棄」。

    三十五位泛藍立委罷免案，連署最早截止是台東立委黃建賓的五月二日。據選罷法規定，選委會對於立委罷免案，最多有四十天查對期，宣告成案後六十天內舉行投票；另據公投法，公投每兩年舉行一次，今年八月廿三日為公投日。因此，二階送件日程成為觀戰焦點。

    沈伯洋表示，若五月十四日之後送件，將被迫與公投日綁在一起，且在野黨已規劃四個公投案，若屆時全國一起投票，大家恐怕會忘記罷免；加上中選會向來在星期六、日舉行投票，建議可提早到五月八日前送件。

    沈也提醒，從黃建賓開始，接下來會有一波送件潮，目標是一次到位、不要補件，因為補件會讓投票時間延後五十天，直接落入四大公投的陷阱。

    立委許智傑認為，罷免案投票應盡量集中在同一天，不適合分太多次投票，否則可能要花費比較多費用、影響投票率，也可能會影響國會運作，罷團也希望一次送件就通過。

    至於綠營罷免案，民進黨已啟動「顧好立委」及「顧好議員」專案支援，並成立律師團協防法律戰。黨內人士說，因罷綠連署截止較晚，黨內有默契，先重點投入資源、協助衝刺罷藍連署，之後再全力回防。

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