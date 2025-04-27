李孝亮：他們直接把連署書交給我

民進黨立委吳沛憶罷免案，罷免案領銜人李孝亮（中）接受網路節目訪問時，親吐連署書的資料是別人交給他。（資料照）

2025/04/27 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨立委吳沛憶罷免案一階提議書不合格率達四成，涉偽造文書，罷免案領銜人李孝亮本月十四日被約談，最後以三十萬元交保、限制出境出海；李孝亮廿五日接受網路節目訪問時，親吐連署書的資料是別人交給他，至於怎麼來的，他真的不知道。

連署書出處？「我真的不知道」

國民黨青年軍罷免吳沛憶第一階段送件時，因領銜人資格不符被中選會通知補正，後來由李孝亮擔任領銜人。李孝亮媽媽三月底先發聲明，指兒子是受國民黨高層要求當領銜人，懇求國民黨不要把從沒做壞事的年輕人推入羅網；不過李孝亮當時說，他不是被利用或逼迫，他願意承擔責任。不料李母二度發出聲明，直接點名國民黨北市黨部主委黃呂錦茹為私怨找上李孝亮。

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檢調本月十四日約談李孝亮，李最後以卅萬元交保。李孝亮廿五日在「不演了新聞台」節目受訪，主持人提到國民黨罷免綠委的流程時，李主動表示，他跟其他人的情況不同，因為他是二月六日被找去當領銜人，「他們直接把東西交給我」；至於東西怎麼來的，「我真的不知道」。

李孝亮說，全台灣都知道他不知道，但調查局一直問他「東西怎麼來的？」問到他都有點覺得「你們明明知道我不知道，還一直問我」，認為檢調就是要把他當破口來突破。

檢調持續向上追查涉案人員，日前搜索國民黨台北市黨部並約談相關人員，收押兩名幹部，黃呂錦茹無保請回；北檢廿二日抗告成功，北院廿五日重開聲押庭，最後以犯罪嫌疑重大、且有勾串滅證之虞，裁定黃呂收押禁見。

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