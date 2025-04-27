王美琇：戰獨裁 獨裁時代早被槍斃

五一九行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇表示，國民黨稱要「戰獨裁」，在獨裁時代早就被槍斃了。（記者陳逸寬攝）

2025/04/27 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨昨舉行「反綠共戰獨裁」集會，五一九行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇在「民間轉型正義推動全國大會」表示，國民黨在黨國威權時代，是迫害人民的國家機器，此刻黨國遺緒仍盤踞在國會，利用民主傷害民主；對於國民黨稱要「戰獨裁」，她說，這在獨裁時代早就被槍斃了。

黨國遺緒盤踞國會 傷害民主

五一九行動組合、辜寬敏基金會昨主辦「民間轉型正義推動全國大會」，包含王美琇、國家人權委員會委員田秋堇、國家人權館館長洪世芳、前促轉會主委楊翠、二二八事件紀念基金會執行長藍士博、政治受難者與作家呂昱及民進黨立委張雅琳等人與會。

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王美琇表示，五一九行動組合去年舉辦四場共識營，昨天舉行首場全國大會匯聚意見，盼未來持續舉辦，推動轉型正義列車，並建構擁有台灣主體性的歷史觀與同島一命的命運共同體，讓子孫清楚知道台灣人的存在意義與價值。

王提到，推動轉型正義以來，深深感覺到只有「白色恐怖記憶日」並不夠，因為歷史記憶、轉型正義、民主鞏固環環相扣，歷史記憶的傳承若做得不好，社會對於歷史記憶會越來越淡薄；年輕世代若對歷史記憶無感，就不知道艱辛的民主之路是如何走來，也會造成轉型正義被污名化。

王美琇指出，國民黨在黨國威權時代，是迫害人民的國家機器，但進入民主時代，國民黨從上到下沒有任何人向社會道歉，這些黨國遺緒依然盤踞在國會裡，利用民主傷害民主，導致台灣民主非常脆弱。國民黨講要「戰獨裁」，如果現在是獨裁時代，他們早就被抓去槍斃了。

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