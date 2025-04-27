幽靈連署案》法界：批司法不公 須有事實與證據

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉「幽靈連署」案被羈押，國民黨主席朱立倫批「司法淪落為執政者的工具打手」，法界表示，藍營批評司法不公，須有相當的事實與證據做為基礎。圖為國民黨昨動員群眾集結凱道，訴求「反綠共、戰獨裁」。（記者田裕華攝）

2025/04/27 05:30

「藍營無限上綱 扯賴清德獨裁已偏離主題」

〔記者林嘉東／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉「幽靈連署」案被羈押，引發國民黨主席朱立倫痛批「台灣司法已淪落為執政者的工具打手」。英國牛津大學法學博士、現任中研院法律所研究員廖福特認為，藍營批評司法不公，須有相當的事實與證據做為基礎，但他看不出來檢察官發動搜索與法官裁准羈押有任何政治考量；前台北地院法官、現為執業律師吳孟良則批藍營無限上綱，扯上總統賴清德獨裁，已偏離主題。

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廖福特：看不出來檢審有政治考量

廖福特表示，刑事訴訟法第二二八條規定，檢察官依告發或其他情事知有犯罪嫌疑時，就可以發動偵查。黃呂錦茹涉幽靈連署案是中選會向最高檢察署告發後，檢察官發現可疑才發動搜索，釐清連署書是否為本人親簽，以及有無往生者簽連署書等涉犯偽造文書罪的犯行，因此檢察官發動偵查是有基礎的，並不是因為政治上的原因。

至於黃呂被羈押，廖福特認為，法官准押與否，是依檢方提的證據做為標準，到目前他沒有看到檢察官發動偵查是基於政治上原因、法官裁准羈押是基於政治考量。廖福特強調，台灣是民主社會，任何人都可以批評司法，但質疑司法公正性與批評司法淪落為執政者的工具打手，須有相當證據與事實為基礎，才是合理的批評。

吳孟良：死人連署 偽造文書事實明確

吳孟良也認為，現在的司法不是政治力可以完全操控的，法官審酌被告應否羈押時，是依被告是否達「客觀合理懷疑」、「有可能如此」的程度，只要達於五十％的可能性就夠了；由於死人絕無可能簽署連署書，所以死人的連署書當然是虛偽的文書，偽造文書的事實已相當明確，重點只是誰簽署的，也就是犯罪行為人為何人？北檢現在要查的就是何人、多少人在何時、何地製作而已。

吳孟良強調，綠營如有很多的死亡連署書，當然也要查辦，但有嗎？最重要的是藍營死亡連署書數量太大，顯然不是不小心或弄錯，而且幾乎各地都是，可見有一定的組織性，所以不是選擇性辦案、更不是「辦藍不辦綠」。這原是單純司法的問題，藍營卻扯上賴清德獨裁，根本是偏離主題、無限上綱。

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