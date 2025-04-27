北、基罷免宣講 批藍委上凱道「走鐘」

基隆市議員鄭文婷（右二）昨呼籲努力連署罷免藍委。 （記者盧賢秀攝）

2025/04/27 05:30

〔記者林承鴻、盧賢秀／綜合報導〕全台大罷免國民黨立委二階連署進入最後倒數，民進黨台北市議員洪健益、許淑華、張文潔昨在台北府城隍廟舉辦「人民是頭家」政策宣講會，邀請罷免立委徐巧芯「剷除黑芯」領銜人曹興誠、罷免立委王鴻薇「山除薇害」發言人阿美等人到場宣講。而基隆市議員鄭文婷昨天也舉辦人民是頭家宣講活動，「基隆絕沛」罷團衝刺二階連署，昨天下午也辦宣講活動，面對藍白合上凱道，大家紛批藍立委「走鐘」、扯台灣後腿，作弊被抓到還罵抓作弊的人，呼籲民眾拿起筆和紙，努力連署罷免藍立委。

許淑華︰罷徐巧芯 要衝出4.5萬份

台北市議員許淑華說，昨天上凱道的那些人是被動員去的，大家看到不用覺得難過，因為就是只有那些人。拜託現場民眾在最後一週連署時間，一人一天再找十個人簽連署，最後要再衝出一波，尤其罷免徐巧芯更要衝出四萬五千份連署書。

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立委王定宇說，任何團體政黨只要不違法都可集會遊行，不過他們動員數百輛遊覽車，聲援黨工跨縣市偽造文書、死亡連署，有的黨工都已坦承，還要去聲援犯罪行為，使用國家集會遊行權利，社會大眾自有公評。

鄭文婷︰藍營號召上街頭支持犯罪

新北市議員何博文則說，國民黨工有系統、組織性簽了一千九百多張偽造或死亡連署，偵辦行為是捍衛民主，作弊被抓到還罵抓作弊的人，呼籲大家拿出一張紙、一隻筆，努力衝連署。

鄭文婷指出，國民黨急了，不然怎會號召民眾呼朋引伴上街頭支持犯罪、支持違反民主法治行為，這不是舔共什麼才是舔共？民進黨從不舔共從不媚共。

民進黨台北市議員洪健益（左起）、許淑華、張文潔昨在台北府城隍廟舉辦政策宣講會。 （記者林承鴻攝）

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