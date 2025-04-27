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    首頁　>　政治

    支援罷藍 北市書店收24年前查報違建單

    2025/04/27 05:30

    建管處門口貼「限期拆除改善」公文 店家質疑「查水表升級」

    〔記者何玉華、楊心慧／台北報導〕新北市才傳出淡水三協成因支援罷免國民黨立委洪孟楷疑似被「查水表」，半年前的案子，近期被開罰；支持罷免國民黨立委的台北市鎮江街書店「左轉有書」竟也面臨相同狀況，廿四年前九月十一日的違建查報檢舉案，台北市建管處前天在書店門口貼上「限期拆除改善」的公文，店家質疑，市長已換了四任，店家也換過好幾輪，久未結案的案子在此時被處理，時間巧合到很難不讓人聯想與支持大罷免行動有關，疑是「查水表升級」。

    建管處︰2/18接獲民眾陳情檢舉

    台北市建管處回應，二月十八日接獲民眾透過一九九九單一陳情檢舉；經查發現，被檢舉地址在二○○一年有違建查報紀錄，屬於一九九五年後的新違建，因此依標準程序發函限期改善，並現場張貼限改單。

    「左轉有書」︰到底是要拆什麼？

    「左轉有書」支持罷免國民黨立委，提供連署書收件、寄放，今年二月初被頻繁惡意檢舉，檢舉的樣態不一而足，橫跨各個局處，包括營業登記和類別不符合、違規打卡、加班費、土管是否可開業、廚餘處理方式不符規範、餐廳安檢不符規範等，業者怒批「招數很low」。

    未料，北市五名國民黨藍委罷免案全跨過二階門檻後，「左轉有書」竟又收到一張市府公文，內文是針對二○○一年九月查報的一樓前違建，限期在今年五月十九日前配合自行拆除改善，讓業者大呼「什麼鬼啦！到底是要我們拆除什麼」，質疑是查水表升級。

    案子此時處理 書店疑與罷免有關

    「左轉有書」昨受訪表示，書店從二○一六年開業至今九年，現址是二○一九年開始營運；市府限期拆除改善的公文，竟是廿四年前九月十一日的檢舉案，市長已經換了四任，店家也換過好幾輪。

    久未結案的案子在此時被處理，時間巧合到很難不讓人聯想與支持大罷免行動有關，將會去了解是否有其他支持罷免的店家遇到類似狀況。

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