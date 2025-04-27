花蓮罷傅連署收件最後1天 目標2.6萬份

「秦檜中指芯專車」現身花蓮，替罷免傅崐萁添柴火，希望週末衝破2.6萬份安全水位。（微光花蓮提供）

2025/04/27 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁的二階段連署書，前天宣布超過連署門檻，今天是連署書收件最後一天，距安全水位二萬六千張連署只差最後一步，國民黨昨動員上凱道，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚夫婦都到場「大人不在家」，花蓮罷團微光花蓮請來罷免徐巧芯志工支援的「秦檜中指芯」專車，幫忙衝人氣！

秦檜中指芯專車昨天開到花蓮吉安鄉的「窮花蓮富崐萁—裁傅自由」總部，再度重現充氣的過程中緩緩「立正」比中指的爆笑畫面，且為了這趟花蓮行，秦檜車上還有加裝罷傅宣傳布條「傅崐萁統治國民黨、罷免罷了啦！」，呼籲「二階連署、記得再簽名一次」，加上創意十足的「換紗窗、換玻璃、換喇叭鎖、換立委，換掉打開你家後門賣台灣的立委」的超復古宣傳車錄音，所到之處都引人注目。

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民進黨花蓮市民代表田珍綺上午在花蓮市進豐園區、知名小吃帝君廟米粉旁連署站，向往來花蓮人揮手呼籲大家快來簽罷傅，剛好秦檜中指宣傳車經過，高呼「這就是傳說中的秦檜嗎」。

罷團微光花蓮表示，秦檜中指芯專車感謝台北志工特別到花蓮支援罷傅，助微光走完罷傅二階段最後一段路，罷團發言人王先生說，包括傅崐萁、徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、縣議員吳建志、林正福、金淑敏、徐雪玉、林玉芬、立委鄭天財等都去台北凱道，全部都是「傅崐萁們」，相信大家都懂、都會知道以後怎麼選擇。

罷團強調，罷傅連署書不嫌多，罷免二階「沒有達標、只有超標」，還沒有簽的民眾希望能把握機會，一舉衝破二萬六千的安全水位，今天廿七日週日也是罷團原定的連署書收件最後一天，主要是希望預留時間讓志工進行資料整理，但只要民眾願意送來連署書，他們也將會使命必達，預計會收件直到送選委會的前一天。

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