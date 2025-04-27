王義川邀大家連署 衝高安全份數

立委王義川（前排左三）與同黨市議員前往中壢區新明市場掃街、宣講。（記者黃政嘉攝）

2025/04/27 05:30

〔記者黃政嘉、謝武雄／桃園報導〕「最後一哩路，邀大家參與連署，衝高安全份數。」民進黨立委王義川與同黨桃園市議員，昨組「去連署，護民主」行動宣講團，冒雨到中壢區新明市場，號召民眾在關鍵時刻，參與公民團體「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委的第二階段連署，也為罷團加油。

議員彭俊豪、魏筠、黃崇真、張曉昀、王珮毓、劉仁照、黃瓊慧等人，由王義川領軍，誠懇握住攤販、採買民眾的雙手，爭取響應二階連署，有支持者備好「大罷免，大成宮」文宣品要求簽名；加入掃街的資深媒體人林育卉說，民眾簽下連署書，就能掌握台灣民主，就能救了國家。

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王義川表示，罷免第三選區魯明哲、第五選區呂玉玲、第六選區邱若華等三位藍委的連署件數，都還缺一、二千份，才達到法定門檻或安全份數，「拜託每個世代的鄉親，在歷史關鍵時刻，在連署書上，留下你曾經參與的樣子」；王另與民進黨議員張肇良、余信憲及劉仁照，到平鎮、龍潭交界的山仔頂市場宣傳，希望催出更多人來寫連署書。

八德、龍潭 今下午人民是頭家宣講

第六選區重頭戲今日下午三至五點，在八德藝文廣場「人民是頭家」宣講，由黃瓊慧主持，女力護國計畫嚴雯馨醫師、林謅罵律師、女神下午茶、網紅皮筋兒、立委郭昱晴、陳培瑜、張雅琳、民進黨發言人吳崢、議員許家睿開講。

第四選區「萬罷了沒啦」團隊溫情喊話，愛自己、愛家人、愛朋友、愛台灣的夥伴，請繼續努力，請生活周遭遇到的人參與罷免連署，作伙走到台灣政治清明、晴朗無雲的那一天。

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷魯團隊總召Dora表示，今下午四點在龍潭市場，民進黨「人民是頭家」政策宣講，退役飛官徐柏岳現身幫推二階連署，現場有志工擺攤收件。

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