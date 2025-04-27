桃園罷團衝刺 拚二階6區全罷

「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立委牛煦庭的長庚連署站等站點，持續提供連署與收件服務。（記者周敏鴻攝）

2025/04/27 05:30

牧師陳曉煒強調「就差最後一票」 就能6區全壘打

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」公民團體卯勁衝高罷免桃園市六個選區國民黨立委第二階段連署份數，「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免桃園市第一選區國民黨立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒昨在臉書發文催票，強調「就差最後一票，我們能六區全罷」，他並宣布桃一、桃四選區連署站點的陸戰部隊，將開往桃六選區幫助連署收件，盼達到六個選區「二階全壘打」目標。

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陳曉煒說，大家從沒想過罷免活動第一階段，罷團可以做到「光復桃園，六區全罷」，進入第二階段後，原以為只有桃一牛煦庭、「全力一擊」罷免第二選區立委涂權吉的部分能達標，經過志工的努力、民眾的支持，他要很負責且急迫地宣布「就差最後一票，就能在第二階段再度六區全罷」。

桃一、桃四志工 開往桃六支持

陳曉煒估計，連署書未達送件門檻的一三○％，就是危險，希望每一位支持者再催出五份，持續衝高，為此，桃一、「萬罷了沒啦」罷免第四選區立委萬美玲的陸戰部隊，將全數開往「桃六刪邱」罷免第六選區立委邱若華的選區，安排連署小蜜蜂巡迴提供連署與收件服務，至於桃一、桃四的民眾，請繼續到站點填寫或繳交連署書。

沒有二階安全送件 就沒三階投票

「沒有二階的安全送件，就沒有第三階段罷免投票。」陳曉煒說，發起連署活動至今，每位志工都竭盡心力，希望民眾能大力協助志工、罷團堅持走到最後，一起看到「大罷免，大成功」。

各區罷團統計連署書收件情況，桃一罷免牛煦庭已超過四萬份、法定門檻三萬三九七○份、安全目標四萬五千份；桃二罷免涂權吉逾三萬七千份、門檻三萬八七二份、目標五萬份；桃三罷免魯明哲逾三萬一四二六份、門檻三萬一一二份、目標四萬五千份；桃四罷免萬美玲逾三萬份、門檻三萬二四○份、目標四萬份；桃五罷免呂玉玲逾二萬六千份、門檻二萬八○六四份、目標四萬二千份；桃六罷免邱若華逾二萬七千份、門檻二萬八二二二份、目標三萬五千份。

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