藍委吳宗憲稱檢察總長要求嚴辦藍營 最高檢駁斥：子虛烏有 誤導國人

國民黨立委吳宗憲昨在凱道，指稱「檢察總長邢泰釗召開視訊會議要求各地檢署，嚴辦藍營與嚴辦藍營所支持的罷免連署站」，最高檢察署駁斥子虛烏有、嚴重誤導國人視聽。（記者方賓照攝）

2025/04/27 05:30

〔記者劉宛琳、林嘉東、陳政宇／台北報導〕曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲昨在凱道「反綠共、戰獨裁」集會活動演說時，指稱「檢察總長邢泰釗召開視訊會議要求各地檢署，嚴辦藍營與嚴辦藍營所支持的罷免連署站」；最高檢察署立刻做出嚴正駁斥，強調邢泰釗從未要求各檢察機關嚴辦藍營與嚴辦藍營所支持的罷免連署站，吳宗憲所言完全子虛烏有，嚴重誤導國人視聽。

吳：狂搜罷綠連署站 大逮捕

吳宗憲在凱道指控，檢察總長開視訊會議，不是叫大家打詐欺犯和暴力團體，而是要求各地檢署要嚴辦藍營所辦的罷免連署站，早上六點半跑去你家叫你起床做筆錄、送傳票，還有狂搜各個罷綠的連署站，大逮捕、大扣押、大羈押，濫用司法；他還說民進黨濫用司法，把他「從書生變成怒目金剛」。

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最高檢察署對此發布兩點聲明。首先，檢察總長邢泰釗從未曾親自、也未視訊要求各檢察機關嚴辦藍營與嚴辦藍營所支持的罷免連署站，吳宗憲所言全屬子虛烏有，最高檢察署嚴正聲明絕無此事。其次，目前涉及違法造假之罷免案件，相關案件尚未釐清前，各界勿做渲染及揣測，國人也切勿相信謠言。

莊瑞雄：無端指控 傷害司法

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄昨受訪直言，吳宗憲是法界出身，在凱道互相取暖的高度政治性場合，這種政治口水一點都不意外，但若缺乏具體證據、無端指控，不僅是侮辱過去的同事，對司法公信力更是最大傷害。

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