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    藍白426凱道集會 賴：戰獨裁 應去天安門

    藍白426凱道集會，總統賴清德表示，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。（記者羅國嘉攝）

    藍白426凱道集會，總統賴清德表示，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者羅國嘉、施曉光、劉宛琳、蘇永耀／綜合報導〕國民黨和民眾黨昨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」。總統賴清德回應，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門；見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達台灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這才是真正的戰獨裁，也才能真正的贏得人民的掌聲。

    藍營大咖、縣市議長 藍白立委齊聚

    國民黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，民眾黨也動員參加。國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以及民眾黨主席黃國昌，還有藍白立委及縣市議長、議員等齊聚。藍白支持者高呼「反綠共、戰獨裁」、「賴清德下台」、「把民主還給台灣」等口號，並揮舞手中的標語及國旗。

    賴：台灣不分朝野、顏色 一起反共

    針對藍白集會，賴清德總統昨前往基隆出席「與大武崙產業園區業者座談」，提出三點聲明。第一，很多民眾是從中南部長途跋涉而來，主辦單位要平平安安把他們帶回家。第二，在野黨不能夠反綠不反共；如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方，找對人。台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此不是只有綠共，也有藍共、白共。台灣不分朝野政黨，不分顏色，都應該一起反共。第三，民主的真諦就是法治。朝野都應該要支持司法單位依法嚴辦，勿枉勿縱，這才是人民需要的態度。

    國民黨和民眾黨昨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，支持者熱情揮舞手中標語。（記者田裕華攝）

    國民黨和民眾黨昨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，支持者熱情揮舞手中標語。（記者田裕華攝）

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