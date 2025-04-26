（桃園）罷涂連署達門檻 刪邱差千份

罷免邱若華案領銜人林萬榮宣講，「想袂通國民黨會認共匪做祖公」。（記者黃政嘉攝）

2025/04/26 05:30

經民連召集人賴中強︰藍白在國會亂搞 就該罷免

〔記者黃政嘉、謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕罷免桃園市第六選區國民黨立委邱若華「桃六刪邱」團隊與台灣公民陣線、台灣經濟民主連合，昨晚在大溪區舉行「傅崐萁集團究責會：邱若華」，經民連智庫召集人賴中強表示，國民黨聲稱「大罷免」是民進黨去年選輸不認輸，才罷免藍委，其實是藍白兩黨在國會亂搞就該罷免，罷邱案差一千餘份達到法定門檻，為讓民主永續存在，請大家用力罷免，讓國民黨退出台灣歷史舞台。

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罷邱領銜人︰中共不可怕 藍搞內亂才可怕

「大罷免，大成功。」罷邱案領銜人林萬榮、立委張雅琳、議員許家睿等人宣講並與群眾一起喊口號；林萬榮說，「想袂通國民黨會認共匪做祖公」，中共沒本事打台灣，策略是讓台灣內亂，中共不可怕，國民黨搞內亂才可怕。

經民連智庫研究員黃亭偉批評，邱若華當選時承諾不會淪為政黨的橡皮圖章，上任後卻甘願成為「傅」隨立委，參與連署刑法增訂藐視國會罪章，讓台灣民主倒退，也連署花東交通三法，將花費天價預算，更破壞環境生態。

許家睿說，藍委亂修財政收支劃分法，把中央預算移到地方用，將嚴重影響行政院施政，大溪蓋捷運、桃園鐵路地下化，中央恐怕沒辦法補助。

「桃六刪邱」團隊強調，罷邱案二階連署突破二萬七千份，距離二萬八二二二分門檻僅差一千多份，即起「號召桃汰郎，給予最後一擊」，希望衝達三萬五千份安全門檻。

罷免第二選區立委涂權吉「全力一擊」罷涂團隊昨公布連署收件數達三萬七七四七份，扣除第一階段三九六五名提議人，確定達到成案所需的三萬八七二份法定門檻；罷涂案領銜人Rick強調，希望能繼續收件達到立委沈伯洋講的「拚一三○％連署」安全份數，也就是四萬一三四份，籲請選民在最後一週響應連署罷涂。

「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免第一選區立委牛煦庭案領銜人、牧師陳曉煒呼籲，這區連署書收件到五月二日，希望支持者每人再拉五份，讓總件數達到四萬五千份，才能算安全門檻。

民進黨議員 今到新明市場掃街宣講

民進黨議員彭俊豪、魏筠、黃崇真、張曉昀、王珮毓、劉仁照等人發起「去連署護民主」活動，邀黨籍立委王義川、資深媒體人林育卉今早十點半在中壢區新明市場邊掃街、邊宣講，號召民眾在關鍵時刻參與二階連署罷免藍委。

「傅崐萁集團究責會：邱若華」吸引近百位民眾到場關心。（記者黃政嘉攝）

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