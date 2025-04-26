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    首頁　>　政治

    質疑當年「刪Q」偽造文書 陳柏惟告發

    前立委陳柏惟（右）與「解顏行動」發言人林宣宏前往台北地檢署，告發二○二一年罷免陳柏惟的團體。（「解顏行動」提供）

    前立委陳柏惟（右）與「解顏行動」發言人林宣宏前往台北地檢署，告發二○二一年罷免陳柏惟的團體。（「解顏行動」提供）

    2025/04/26 05:30

    〔記者王定傳、黃旭磊／綜合報導〕全台大罷免熱烈進行中，二○二一年遭罷免的前立委陳柏惟，昨天與「解顏行動」罷免團體的發言人林宣宏、政治評論員溫朗東及律師詹晉鑒到台北地檢署，告發當年連署罷免陳柏惟的領銜人楊文元等人，涉偽造文書及妨害投票等罪名；陳柏惟說，告發原因是「不要讓作弊的人繼續囂張」，對此，楊文元昨天未接手機無回應。

    陳柏惟並說，當年罷免他的連署不合格率甚高，現在「解顏行動」公民忍受風吹日曬雨淋，一張一張簽下「真」連署，國民黨仍仿照當年手法再次「走捷徑」，死亡連署人數也從當年的四十一人暴增到一九二三人。

    「解顏行動」進一步表示，發現「刪Ｑ」連署過程出現死亡、冒名、偽造連署，從未被詳細檢視，才正式向北檢依法告發，希望捍衛民主價值。

    溫朗東則表示，陳柏惟不可能翻案回復立委身分，這次告發的意義在於「漠視連署作弊就會引發更多作弊，及掩蓋作弊的包圍北檢、法院行為」。

    林宣宏質疑，中二選區罷免案，看不到什麼連署站，只有鄰長和里長直接敲門，把填寫好個資的連署書送到手上，要求時限內繳回，同樣是公民團體發起，為何有這麼大的落差？

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