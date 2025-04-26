黃呂收押 藍批政治鬥爭 綠指違法在先

2025/04/26 05:30

綠議員表示有相當證據才羈押 蔣萬安︰民眾對司法公信力充滿疑慮

〔記者甘孟霖、林承鴻／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免幽靈連署案，北院昨日重開黃呂羈押庭，裁定羈押禁見。對此，北市議會國民黨團書記長李明賢批評，抄家式的政治鬥爭，讓人民對司法公正失去信心，也勢必激起更大民怨。民眾黨團總召張志豪認為，羈押有點違反比例原則，也指司法動作誇張。民進黨議員許淑華則說，一定有相當證據才裁定羈押，國民黨應回過頭檢討為何要違法在先。台北市長蔣萬安則表示，民眾對於司法公信力充滿疑慮，非常憂心。

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民眾黨︰羈押有點違反比例原則

北檢偵辦罷免幽靈連署案，聲押黃呂錦茹，十九日北院裁定無保請回；北檢抗告，高等法院廿四日撤銷發回北院更裁，北院昨日上午十點重開羈押庭，下午一點更裁裁定，黃呂錦茹羈押禁見。

蔣萬安昨下午受訪表示，民眾對於司法公信力充滿疑慮，非常憂心，同時民眾也有感覺，「司法是否已經成為執政者的工具？」媒體追問是否依然相信黃呂錦茹的清白？蔣萬安僅回應大家今天要勇敢站出來（上凱道）。

許淑華︰任何人偽造文書都有罪

許淑華表示，罷免連署會有抄名冊狀況，一定是黨部指使，不論任何職位，只要犯法就是與庶民同罪，黨部要是沒有要求藍營青年軍抄名冊，也不會衍生這些問題，藍營違法在先還說司法迫害，但其實任何人偽造文書都有罪，不是國民黨犯法被查，就是司法不公。

她批評，如果一般人不懂法規還可以體諒，但是國民黨到市黨部這麼高層級，怎麼可能不知道？且還讓青年軍在第一線扛責任，社會也不能接受。

對於今日藍營凱道集結，許淑華也指出，黃呂是藍營在北市的金主、動員操盤手，相信今天組織動員，包含國民黨外圍組織婦聯會、青工會等一定會更催化，她也呼籲司法依照既有程序，不要擔心催化藍營動員狀況，違法是事實，如台灣社會沒有是非對錯，整個國家將失序。

李明賢︰抄家式清算會激起民怨

李明賢批評，執政黨把司法當成整肅異己的政治工具，將國民黨台北市黨部主委、書記長、總幹事，編造各種理由全部羅織入罪，執政黨這種抄家式的政治清算鬥爭，不僅讓人民對司法公正性完全失去信心，也勢必會激起更大民怨，呼籲所有民眾今日一起站上凱道、戰獨裁，守護民主的最後防線。

張志豪認為，偽造文書刑期並沒有很重，裁定黃呂羈押有點違反比例原則，相信民眾看到此狀況，心中也會有一把尺；他也提及，現在狀況有點像先前民眾黨前主席柯文哲被羈押，讓他有些既視感，當初發生在民眾黨身上的事情，現在輪到國民黨，他認為過去一年來司法的動作真的有點誇張了，讓人感到滿滿無力感。

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