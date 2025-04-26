被押前手寫信曝光 黃呂錦茹：求神解救無辜同仁

台北地院昨重開國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押庭，認定黃呂錦茹有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。圖為黃呂錦茹步上囚車。（記者塗建榮攝）

2025/04/26 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北地院昨重開羈押庭，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署案，裁定黃呂羈押禁見。據了解，黃呂預料恐逃不過被押命運，廿三日清晨以手寫信將這段期間的煎熬告訴黨員及親友，信中感嘆一生從不藏私，竟被追殺至此，可謂身敗名裂。

感嘆「竟被追殺 身敗名裂」

北院十九日裁定黃呂錦茹無保請回後，北檢廿二日下午提出抗告。黃呂錦茹廿三日清晨未眠，寫下「這一生任事盡心盡力，以自己微薄之力及平凡之智慧為社會公益、從不藏私。今日竟被追殺至此，可謂身敗名裂」。

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黃呂在信中也掛念黨內同志，「求神解救我的工作同仁，他們好無辜，他們以為做的是救國救民，解救社會國家免於更大浩劫的工作啊！」

市黨部人員指出，黃呂錦茹十九日無保請回後返家稍作休息，不顧自己大病初癒，兩天兩夜幾乎沒有進食、闔眼，在體力和身體機能尚未復元之際，旋即和律師見面討論後續法律事宜，同時責成區黨部幹部探視被收押的黨部總幹事姚富文、書記長初文卿的家屬，強調會盡力辯護，有需要都可以跟黨部說。此外，黃呂當時也擔心罷免二階連署進度，關心電話拜訪的成效，沒有一刻鬆懈，心心念念關心黨務。

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