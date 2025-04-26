國民黨宜縣黨部3黨工認偽造連署 檢懷疑有高層指示

宜蘭地檢署偵辦幽靈連署罷免案，國民黨宜蘭縣黨部三黨工聲押禁見獲准。檢方懷疑有「高層指示」，不排除擴大偵辦。（記者王峻祺攝）

2025/04/26 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑、縣黨部一組總幹事陳堅豐及礁溪鄉黨部主任李姿慧昨被宜蘭地方法院裁定收押，三人均認罪，坦承偽造提議書盼獲交保，李還咬出是受俞、陳交辦；檢方懷疑有「高層指示」，不排除擴大偵辦，縣黨部主委林明昌恐是下波約談對象。

俞凌傑三月離職 仍被追溯調查收押

宜蘭地檢署前天搜索國民黨宜蘭縣黨部，有三人被法院收押禁見。特別的是，推動罷免案時擔任書記長的俞凌傑，三月疑似擔心檢調法辦而離職，如今仍被追溯調查收押。

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李姿慧稱是俞凌傑、陳堅豐交辦

檢方前天搜索黨部時，李姿慧起初不表明身分，稱自己只是「工友」，最後才坦承是礁溪鄉黨部主任，被帶回偵辦。俞凌傑、陳堅豐及李姿慧等三人在偵訊時避重就輕、否認涉案，昨天凌晨被聲押，上午在法院羈押庭時認罪，坦承有偽造文書，其中李姿慧稱是俞凌傑、陳堅豐交辦。

經檢方勾稽比對，在中選會初篩不合格的二成多提議書中，有四十六份涉及死亡連署，又有高達二百多份是偽造文書。經追查多名提議人的就醫及銀行簽單後，發現偽造手法多由同一人簽署，僅替換原子筆顏色，因此多份簽名筆跡相似。

俞凌傑等三人在法院審理時坦承犯行，法官依檢察官提出卷證資料顯示，有事實足認被告犯嫌重大，且全案還有調查證據及共犯、證人必要，為釐清案情應予羈押，無法以具保方式替代，並禁止接見通信。

檢方懷疑坦承犯行的俞凌傑等三人，並非會擅自作主偽造文書之人，背後應有高層指示，不排除繼續向上偵辦。

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