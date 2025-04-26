韓國瑜出席426 民進黨：違反中立 公然踐踏司法權

國民黨今天將於凱達格蘭大道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，立法院長韓國瑜表態參加。民進黨昨批評，韓國瑜失職導致立院議事崩壞，參加政黨活動更抹殺中立性、公然踐踏司法權。（記者田裕華攝）

2025/04/26 05:30

〔記者陳政宇、李文馨／台北報導〕國民黨今天將於凱達格蘭大道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，立法院長韓國瑜表態參加，並稱台灣人民腦袋上懸著關稅、軍演及罷免「三把刀」。民進黨昨批評，國民黨挺違法作弊，毫無正當性；韓國瑜失職導致立院議事崩壞，參加政黨活動抹殺中立性、甚至公然踐踏司法權。

籲民進黨支持者 今不要去凱道

民進黨發言人吳崢受訪表示，立法院長素來在台灣政壇有非常崇高的地位。過去不分黨派，包括王金平、蘇嘉全、游錫堃擔任立法院長時，都謹守分際、保持中立，韓國瑜卻反其道而行，中立性蕩然無存。

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吳崢說，韓國瑜主政下的立法院，議事程序已崩壞到難以想像的地步，喪失問責性、透明性，連最基本的程序正義都喪失殆盡，完全未能善盡立法院長應有的責任。韓身為代表立法權的立法院長，竟公開含沙射影，用疑似、暗示的方式，以所謂「辦藍不辦綠」的政治語言傷害司法公信力，違反分際，踐踏憲法五權之一的司法權。

民進黨發言人韓瑩昨也呼籲民進黨支持者，不要前往四二六集會現場、接近凱道周邊，保持冷靜跟理性，避免有心人士製造衝突場面。

立院民進黨團幹事長吳思瑤說，韓國瑜大動作針對時事談話，是為了在集會遊行刷存在感、表達立場，該活動已成為國民黨內權力焦慮、權力競逐的擂台戰，韓不甘寂寞也要刷存在感，必須發表談話；但台灣凱道不是中國天安門廣場，台灣人民享有自由民主發聲的權利，要戰的獨裁是中共。

回應「三把刀」 綠委籲韓推朝野合作

關於韓所提的「三把刀」，吳思瑤回應，關稅方面，籲請韓國瑜趕快協助立法院朝野合作，儘速審查行政院提出的特別條例及未來的特別預算；軍演部分，立法院長應當保持議事中立，儘速協助所有國安法案儘速審查、順利通過。至於罷免，立法院是民意匯聚的民主殿堂，立委是選舉產生，選舉和罷免皆為憲法賦權，立法院應當尊重人民行使權利，而非沒收人民罷免的權利。

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