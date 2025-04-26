今出席426 韓國瑜：沒制衡力量 傷害台灣民主

國民黨今天在凱道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，黨主席朱立倫（左）昨拜會立法院長韓國瑜（右），邀請韓出席集會。（記者田裕華攝）

2025/04/26 05:30

朱立倫親邀 韓稱「關稅刀、軍演刀、罷免刀 讓各行各業憂心忡忡」

〔記者劉宛琳、施曉光／台北報導〕國民黨今日將於凱達格蘭大道舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，國民黨主席朱立倫昨前往立法院，邀請院長韓國瑜一起參加，韓也表示將出席。韓說，關稅刀、軍演刀、罷免刀，這三把刀讓台灣各行各業憂心忡忡；他也強調，沒有制衡的力量，對台灣民主來說是重大傷害。

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今上凱道 訴求「反綠共，戰獨裁」

國民黨今日全台動員支持者下午在總統府前凱道集結，訴求「反綠共，戰獨裁」，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等藍營縣市長以及藍軍立委全員出動，還安排前總統馬英九、韓國瑜等人助講，朱立倫最後會在縣市長與立委陪同下一起展現藍營團結，民眾黨主席黃國昌也將率領白營立委站台助講。

朱立倫昨表示，前幾天他與韓國瑜約會面，主要就是當面邀請韓今天一起上凱道，共同來為台灣的民主，為反惡罷、戰獨裁站出來，韓國瑜也非常誠意地一口答應，他也向韓說明清楚整個活動流程，韓國瑜也會全力配合。

韓國瑜表示，最近在台灣各界接觸所有的好朋友都非常焦慮，台灣的狀況可以說是有內憂、外患，他總結接觸各種民意彙整成三點。第一，兩千三百萬同胞腦袋懸著三把刀，一把刀是來自美國的關稅，讓台灣企業界非常憂慮；第二把刀是中共的軍演，大家民心壓力非常巨大；第三是台灣內部的大罷免。關稅刀、軍演刀、罷免刀讓台灣各行各業憂心忡忡。

韓喊話全台檢調 勿淪為政治打手

韓表示，第二，檢調人員是代表國家行使公權力的公務人員，但最近的表現讓大多數民眾抱持懷疑的心態，如果廣大人民懷疑「只辦藍不辦綠」，他要以立法院長身分呼籲全台灣檢調人員保有高貴的靈魂，不要淪為政治打手。

韓國瑜表示，第三，台灣民主經過幾十年、幾代人的努力，如果繼續殘害台灣的民主，只有一個政黨的聲音，只有一個政黨的執政，沒有制衡的力量，這對台灣民主來說是重大傷害。

韓並呼籲所有熱愛民主、關心台灣前途的台灣人民一起上凱道，發出正義的吼聲。身為立法院長，他希望能夠解決懸在台灣人民頭上這三把刀，讓台灣繼續恢復往日和諧、快樂、陽光和積極的氣氛。

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