焦點評論》見笑轉生氣

國民黨黨工罷綠涉嫌抄名冊偽造文書在先，朱立倫違法集會包圍台北地檢署在後，現在又拿司法祭旗走上凱道，這到底是在玩哪齣？（記者田裕華攝）

2025/04/26 05:30

記者陳杉榮／特稿

為反制大罷免，國民黨抄名冊等奧步盡出，結果包括台北市黨部主委黃呂錦茹在內的許多黨工，相繼被收押禁見。罷綠違法亂紀，黨主席朱立倫從未反省檢討道歉，還無限上綱到批評「特務治國」，這種「見笑轉生氣」的醜態，是國民黨最大的墮落！

國民黨今天要在凱道舉辦活動，說是要「反綠共，戰獨裁」，集會遊行本來就是國民的基本權利，但國民黨黨工罷綠涉嫌抄名冊偽造文書在先，朱立倫違法集會包圍台北地檢署在後，現在又拿司法祭旗走上凱道，這到底是在玩哪齣？韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、蔣萬安等「被迫」一起上街頭清算司法，國民黨的領導群腦袋都進水了嗎？

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任何有點常識者都知道，「政治主張」和「法律規定」不同。在自由憲政體制之下，人民有各種政治主張的自由，朱立倫當不了總統，他可以找出罵賴清德的一百種理由；韓國瑜選不上總統，他可以找出一千個罵民進黨的理由，就看他們說的合不合理，選民接不接受。「法律規定」可不一樣，這是全民公意的立法院所通過的法律，在大法官未判決違憲之前，所有人民都有遵守法律的義務。

刑法偽造文書罪章、個人資料保護法和公職人員選舉罷免法，對於罷免連署都有相關刑事處罰規定，這和朱立倫罵賴清德沒有關係，和韓國瑜主持院會聽命於傅崐萁敲下議事槌也沒有關係，但黃呂錦茹和國民黨的黨工涉及罷綠立委「死人連署」和造假，檢察官就必須依法追訴，這是國家的法律。朱立倫喊一萬次「戰獨裁」頂多口渴，黃呂錦茹等人觸法，一旦符合「構成要件該當性」、「違法性」及「有責性」，被收押禁見，然後被起訴、被判刑，最後就成為受刑人。

國民黨今天這麼墮落最大的原因，就是不尊重專業！台灣有這麼多的法政專業人才，支持藍營也不少，從去年「國會擴權法案」開始，他們的專業意見都被國民黨丟到垃圾桶。政客只想到自己的政治利益，今天國民黨大咖到凱道喊完口號，回家吃飯，黃呂錦茹等人則繼續在看守所面對司法，這真是做為國民黨黨工的悲哀！

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