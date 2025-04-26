涉幽靈連署 國民黨宜縣黨部3黨工收押

宜蘭地檢署偵辦幽靈連署罷免案，國民黨宜蘭縣黨部三黨工收押禁見。檢方懷疑有「高層指示」，不排除擴大偵辦（資料照）

2025/04/26 05:30

〔記者王峻祺、李文馨／綜合報導〕宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇被幽靈連署罷免案，全案朝違反個資法、刑法偽造公文書等罪嫌偵辦；經檢方漏夜複訊，國民黨宜縣黨部前書記長俞凌傑、黨部一組總幹事陳堅豐及礁溪鄉黨部主任李姿慧等三人，因犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、逃亡之虞，向宜蘭地方法院聲押禁見獲准。

宜蘭檢方前天發動搜索宜蘭縣黨部等六處據點，約談十五人到案；經連日偵辦，其中「滿城封宇」罷團提議罷免領銜人李惠玲及俞凌傑等十三人列被告。

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罷免陳俊宇領銜人李惠玲 20萬交保

李惠玲等人前晚陸續移送地檢署複訊後，李以廿萬元交保、副領銜人官天德十五萬元交保；李惠玲交保後無法取得聯繫。另，涉案的縣黨部四組總幹事汪柏均、黃國蘭黨部主任李春燕及詹清華、五結民眾服務站主任謝火木，均分別以五萬元交保；羅東民眾服務站主任林子平以及夏姓黨員夫妻各以三萬元交保，張姓黨員則請回；其中夏姓夫妻交保後喊冤，否認參與抄寫名冊冒名連署。

縣黨部主委林明昌 傳檢方近日約談

另據了解，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌因前往中國，此波未到案，但已於前晚返國，身體不適休養中，電話未接暫無法取得聯繫，外傳近日恐被檢方擴大約談，了解有無涉案。

宜檢接獲立委陳俊宇罷免提議涉嫌偽造情資，指派檢察官偵辦，並向中選會、宜蘭縣選委會，調取罷免提議資料分析比對查證；據了解，涉嫌幽靈連署四十六份、冒名偽造連署二百多份，涉有刑法偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。

查扣公文挨轟阻罷免 宜檢：已發還

另外，國民黨宜蘭縣議會黨團抨擊，宜檢在偵辦本案時，查扣中選會發函給罷團「滿城封宇」的二階連署公文，恐導致罷團無法領取二階段連署書，這是用司法干預罷免。國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷昨代表「滿城封宇」，赴中選會領取二階連署格式。

對此，宜蘭地檢署表示，該紙公文是調查站在搜索縣黨部時一併帶回，只要跟本案相關文件均可「依法查扣」，且該公文經陳姓被告在宜蘭調查站詢問後，在第一時間已交由被告律師領回。中選會表示，無論有無攜帶函文通知，依法均可領取二階連署格式。

外界則質疑，中選會罷免公文書是發給提議罷免領銜人李惠玲，怎麼會在縣黨部出現，又交給黨部一組總幹事陳堅豐代領？可見黨部從頭到尾都有涉入罷免連署。

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