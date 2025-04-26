蔡正元稱「中山泰秀說賴要整我和傅崐萁」 中山泰秀︰惡意捏造的假消息

日本前防衛副大臣中山泰秀痛斥蔡正元惡意捏造假消息。（取自中山泰秀臉書）

2025/04/26 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨前立委蔡正元昨指稱日本前防衛副大臣中山泰秀月初託人告知，總統賴清德要「整」蔡正元、前立委郭正亮和國民黨立院黨團總召傅崐萁。中山泰秀則發出聲明痛斥，此為「純屬惡意捏造的假消息」，嚴重損害他的名譽，他表達最嚴正的抗議。民進黨立委林楚茵透露，中山泰秀已委請台灣友人找律師提告蔡正元。

委請台灣友人對蔡提告

蔡正元發文表示，中山泰秀月初託人跟他說「賴清德要整我和郭正亮、傅崐萁」。他因三中案出庭，檢方突然提出要法官裁定對他實施限制出境、提高保釋金、戴電子腳鐐不准出境。這證明賴的人馬在鑽法律漏洞，就是要整他。

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中山泰秀獲悉後，隨即在社群以日語、華語、英語發布抗議聲明。他說，該言論完全不實，他從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息；此一說法純屬惡意捏造的不實資訊（假消息），已嚴重損害他的名譽，絕不可等閒視之。

中山指出，他對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊的行為表達最嚴正的抗議，並保留一切法律追訴權利。任何冒用他本人名義所發表的虛假發言，他將嚴正應對，並將透過適當方式，向國內外鄭重澄清此事完全子虛烏有、毫無根據。

綠委︰蔡丟臉丟到國際

屬日本友台派的中山泰秀，去年五月曾經來台參加賴清德總統就職典禮。林楚茵說，「蔡正元造謠被抓包，丟臉丟到國際！」真的太離譜了。民進黨立委邱議瑩也說，奉勸不要動不動就「賴給」清德，這種國際級「見笑」，令人搖頭。

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