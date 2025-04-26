藍委問是否認同「大罷免是惡的循環」 卓揆︰要看惡的起點在哪

行政院長卓榮泰（記者田裕華攝）

2025/04/26 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨立委吳宗憲昨質詢指出，總統府資政謝長廷日前指「大罷免是惡的循環」，詢問行政院長卓榮泰是否認同？卓揆答詢說，要看惡性循環的起點在哪裡。吳表示，卓做為「謝系大師兄」，盼他與謝長廷的想法不要有那麼大的落差。

吳宗憲在總質詢時指出，賴清德總統當年擔任行政院長時，曾經到立法院拜訪在野黨團，黨團送給他「厚德載物」四字；賴也表示會進一步請教國民黨的寶貴意見，盼在重大政策上朝野合作，但直到昨天，行政院與立法院仍是高強度對抗。吳說，他過去對卓榮泰印象很好，卓甚至是法律人的偶像、標竿級人物，在民進黨內被稱為大師兄不是沒有原因，因為講求道理，而且非常和氣，不像某些人永遠針鋒相對。

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吳宗憲表示，最近有人說，民主政治應該是互相妥協，大罷免是惡的循環，浪費社會資源和時間，削減台灣的優勢和能量，公務員別無選擇，只能跟著走，反而造成集體的無力感。他詢問卓揆是否認同「大罷免是惡性循環」這句話？

下週一訪各黨團 推國土安全韌性條例

卓榮泰回應，「那要看這個惡性循環的起點在哪裡？」吳宗憲說，這句話出自謝長廷，並指卓以前被認為是謝系大師兄的領導人物，盼卓和謝的想法不要有那麼大的落差。

吳宗憲指出，這段時間，民進黨很多優秀的前輩像陳水扁、呂秀蓮、謝長廷、林濁水等，都對最近的一些作為提出不同建議，「我們需要的是大團結，不是大惡罷，不是大罷免」。

卓榮泰表示，他願意在行政立法之間多進行溝通協調，他再次感謝立法院長韓國瑜兩次促成會面，他們跟黨團都有接觸，並安排下週一親自拜訪朝野各黨團，盼朝野支持「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」。

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