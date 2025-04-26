廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠 罷免連署過二階門檻

台中罷免民團中四、中五、中六選區公佈連署收件數均過二階法定門檻，力拚安全目標，並支持另中二、三、八選區收件，高呼口號「六區一起罷，台中全壘打！」（記者蔡淑媛攝）

2025/04/26 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊、張瑞楨、黃淑莉／綜合報導〕大罷免進入二階倒數，罷團昨天公布，國民黨台中市三位立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，雲林縣立委丁學忠，連署書均超過二階法定門檻，將力拚法定門檻的一三○％安全數。罷團統計，再加上花蓮傅崐萁，全國總計已有十六位藍委通過二階門檻。

已16藍委二階達標

中四選區「展翅廢翔」罷免團體公布連署收件超過四萬份，已過法定門檻三萬二九二一份。發言人杜承哲及凡壐表示，廖偉翔曾說罷免不會到第三階，但已有超過四萬選民連署支持罷免，呼籲大家拚過五萬安全目標。

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中五選區「斷健行動」收件數達四萬四四二六份，超過法定門檻三萬七三二三份。發言人台灣衣美局指出，目前收件數仍不足以讓黃下莊，要力拚五萬份的安全目標，目前僅達八十九％，希望大家來連署。

中六選區「敲羅行動」已超過法定門檻二萬七三三七份，目前暫不公布確切收件數。發言人EVA表示，台中市長盧秀燕的台中市選委會一定會用最嚴格標準來審查，現在仍往安全門檻四萬份努力。

對於罷團指稱連署已過二階門檻，廖偉翔回應，大惡罷是執政黨發起的政治鬥爭，呼籲選民站出來投下「不同意罷免」，用民意告訴執政黨「停止惡鬥，拒絕內耗」。

廖、黃、羅籲選民 不同意罷免

黃健豪說，當做台灣國會的期中選舉，呼籲愛護台灣民主、政治穩定的好朋友出來投下不同意票，一切交由民意檢視。

羅廷瑋則表示，執政黨選擇轉移焦點、操作鬥爭，把罷免當成施政無能的遮羞布，呼籲市民投下「不同意罷免」。

在雲林縣，罷免雲林縣第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔丁」指出，民進黨雲林縣黨部執行長蔡永富昨天代表交付四五○○份連署書，累計連署書份數達二萬九五○○份，成功超越二萬七五○一份的二階門檻，罷團士氣大振，但連署書仍需審核，安全目標是三萬五千份，呼籲雲林鄉親繼續站出來連署。

「雲林拔丁」志工說，距離送件期限剩不到十天，志工除持續在海線各鄉鎮出攤，也將在本週末前往雲林遊子大本營新北市新莊、蘆洲、三重等地區掃街，歡迎雲林鄉親踴躍出來連署。

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