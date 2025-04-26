罷林沛祥團體控基市府︰整修騎樓禁行 要連署總部關門

發起罷免國民黨基隆立委林沛祥連署領銜人昨表示，基市府在二階罷免倒數衝刺階段，以施工為由要封鎖連署站騎樓，根本就是「司馬昭之心」。 （記者俞肇福攝）

2025/04/26 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免國民黨基隆立委林沛祥的「基隆絕沛」領銜人陳青逸昨天表示，本月廿四日市府工程人員要求仁三路「基隆絕沛」連署站總部在廿八日前把鐵門完全關閉、總部的騎樓禁止通行，因為要進行騎樓路面整平翻修。陳青逸指控，市府在二階罷免倒數衝刺階段，以施工為由要封鎖連署站騎樓，根本就是「司馬昭之心」。

基隆市政府工務處副處長鍾惠存說，推動騎樓整平工程是為了改善行人的通行安全，無論是通知方式或施工模式，不會因區域而有所不同，事前已有張貼通知單，四月廿八日至五月七日施工，並不會強制要求店家停止營運。

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基市工務處︰不會強制停止營運

陳青逸表示，廿四下午三時四十分，兩名身穿工程服裝的基隆市政府施工人員到「基隆絕沛」連署站告知志工，廿八日起要進行騎樓路面地磚翻修，須封閉罷免總部的騎樓，禁止通行，要求連署站把鐵門完全關閉。

他說，罷免林沛祥正進入最後倒數衝刺連署，基市府短短三天內，以施工理由要求罷免總部長期拉下鐵門、把連署站騎樓封閉，讓民眾無法正常連署，有刻意干擾連署的嫌疑，根本是「司馬昭之心，路人皆知」。

陳青逸表示，直到昨天下班前，基隆市政府仍然堅持下週一開始施工；罷免團體不解，「基隆絕沛」罷免總部對面的雙號騎樓路面有嚴重落差，為何市府漠視，反過來先整修較平整的單號騎樓？市政府到底是在「整」路還是在「整」誰？

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