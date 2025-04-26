罷傅連署二階 「超標」 沈伯洋︰民主海嘯

罷團「微光花蓮」昨宣布，罷免國民黨立委傅琨萁連署已達二萬四千份，超過二階門檻。圖為民進黨立委沈伯洋在花蓮宣傳罷傅。（記者花孟璟攝）

2025/04/26 05:30

罷團續衝2.6萬安全目標 國民黨花蓮黨部︰正面迎戰

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免立委傅崐萁二階段連署，達標門檻是一萬九千多張，罷團「微光花蓮」昨下午公布最新統計已達到二萬四千份，超過二階門檻。微光花蓮強調，罷傅「沒有達標、只有超標」，要用民意淹沒傅崐萁；國民黨花蓮縣黨部則說，如真的通過將正面迎戰。

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罷團︰用民意淹沒傅崐萁

「無法言喻現在的心情，很抱歉現在才告訴大家！」微光花蓮原本設定安全水位是二萬五千份，昨決定上修一千份到二萬六千份。發言人王先生說，「連署書沒有達標、只有超標！」這週末「藍營人士大量被動員去台北」，花蓮人更能安心出門拚連署，希望在這個週末一鼓作氣、一起衝破二萬六千份的安全目標水位，「用民意淹沒傅崐萁」。

罷團成員表示，本月十一日的連署書格式錯誤，罷團在網路上宣布重簽後，花蓮人沒有抱怨，馬上出動重簽。連日來戰術上也是希望盡量低調，陸戰、空戰全開，從微光花蓮的罷傅胖卡、在花蓮全縣各鄉鎮每天都有志工輪值，加上各縣市大罷免友軍送來的花蓮罷傅連署書，以及議長張峻的一千五百份等，許多在地的議員民代都站出來，昨最新統計出爐就一舉衝破最低門檻，距離安全水位二千份。

立委沈伯洋昨在社群媒體貼「認錯文」，他說，前幾天自己才講「花蓮的連署速度像暴風雪」，但「我錯了」，這根本是民意炸裂，拜託大家「跟著微光，走完最後一哩路」，這次花蓮人寫下歷史紀錄，是一場來自基層的「民主海嘯」，且「真正的巨浪，還在後頭！」

國民黨花縣黨部主委盧新榮說，連署書數量有幾份是罷團自行宣稱，還是要以實際中選會通過為準，就算真的過，他們也將正面迎戰，將動員挺傅花蓮人投下不同意罷免票，且今天的凱道「反綠共戰獨裁」，花蓮也將有萬人北上展現團結氣勢。

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