罷免連署書涉造假 北院更裁 國民黨北市黨部主委黃呂錦茹 收押

罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶連署造假案，北院昨重開羈押庭，裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。（記者塗建榮攝）

2025/04/26 05:30

〔記者張文川、王定傳、劉慶侯／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，涉嫌提議罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶的「幽靈連署」造假案，涉犯偽造文書、違反個資法等罪，台北地檢署聲押禁見，本月十九日台北地院裁定無保請回，高等法院前天發回更裁，北院昨重開羈押庭後，裁定黃呂錦茹羈押禁見。

涉犯偽造文書、違反個資法等罪

北院裁定指出，經綜合審酌檢察官聲押、抗告時提出的全部證據資料，本次判斷的基礎已與上次聲押時不同，認為黃呂錦茹涉犯刑法之行使偽造私文書、個資法之非法利用他人個人資料罪嫌疑重大。

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法官認為，有事實足以認定黃呂錦茹有勾串共犯、滅證之虞，衡酌比例原則，為確保後續偵審順利，無從以具保、限制住居、科技監控等處分替代羈押，有羈押的必要，裁定羈押兩個月並禁止接見、通信。

黃呂上囚車 朱立倫：民主黑牢

全案總計有黃呂錦茹、國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿等三人被羈押禁見；第一區黨部執行長曾繁川無保請回；「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟各五十萬元、陳冠安廿萬元；領銜人李孝亮、林叡各卅萬元交保。

黃呂錦茹昨下午三時許雙手上銬，被法警帶上囚車，下午被送進台北女子看守所。國民黨主席朱立倫昨在台北地院外痛批，真的是民主的黑牢，想把黃呂關進去，是北檢的決心，也是賴清德追殺在野黨一定要達到的目的。台灣司法已淪落為執政者的打手，呼籲人民今天一定要站出來，找回司法正義。

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